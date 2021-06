La arcilla en nuestras manos de mamá

Quedamos en que el primer año es clave y claro que incluye los primeros días, en esos días mami puede tener accesos de llanto y angustia sin razón aparente, se debe a que el cuerpo del niño formaba parte de ella misma y lo sentía protegido mientras lo tenía en el vientre. El nacimiento representa una separación y este desprendimiento produce depresión, especialmente si es la primera vez en mayor o menor grado y un cambio de vida radical como la pérdida de libertad, de sueño, de miedo a lo que puede pasarle al bebé, una gran responsabilidad, etcétera. Todos esos sentimientos son naturales y la madre debe dejarlos vivir y expresarlos llorando o hablando con alguien que ya los haya pasado o los esté pasando.

También se puede sentir angustiada por el llanto del bebé, el llanto es señal de que algo pasa ¿cómo saber qué? Tiene hambre, está mojado, tiene sueño, le duele algo, se siente solo, lo bueno es que los vamos identificando a como los vamos viviendo, el hecho es que el llanto es la única forma que tiene él bebé de expresarse.

Según la historia personal de cada quien, el llanto nos causa una angustia mayor o menor, por ejemplo, si de niña cuidaste cinco hermanitos, estará cansada de escuchar llantos infantiles, y cuando llega a ser madre le da una dimensión exagerada al llanto o siente que su hijo es el sexto hermano y vuelve a recordarse como una niña con responsabilidades que no le corresponden.

Normalmente todos los seres humanos tenemos poca tolerancia hacia el llanto que lo asociamos con el dolor, según las pruebas que se han hecho, nosotros leemos el llanto de acuerdo a nuestras experiencias pasadas, al estar cerca de un niño que llora podemos interpretar su señal de una manera normal o exasperada. El bebé tiene hambre, podemos interpretarlo en nivel 1 normal, pero lo leemos en 10 y produce angustia exagerada, al leer mal el llanto de mi hijo me angustio y al no saber qué hacer y sentir que no puedo con el problema, mi cuerpo transforma en coraje este sentimiento y lo expreso a través de palabras de enojo, golpes o abandono. Debemos identificar este coraje como “yo tengo un problema con el que no puedo y debo cambiar por una solución”.

Para encontrar la solución se propone: primero aprender a diferenciarlos poniendo atención en la hora, en el modo de llorar, revisando y checando con que se quita a lo mejor es con solo sentir a su mamá y es que se sentía solo, pedir ayuda a alguien cercano que ya pasó por eso o en caso de más necesidad con un profesional, otra solución que calma a la madre y al bebé es cantarle o “explicarle al bebé lo que nos está pasando todo esto en tono dulce. De hecho lo de la música debería estar casi de continuo diferente tipo según las horas, calma a todos no solo a mamá y él bebe, pero claro no cualquier música para bebés, sobre todo Mozart, es mágico. En todos los canales con música está en categorías pera leer, estudiar, trabajo físico, relajarse, lo que se necesite aprovecharlo. La música es mágica siempre alegra el alma y nos hace trabajar con más entusiasmo sin cansarnos y relajados.

La cosa es que mamá no debe sentirse culpable por no cumplir con su papel de “madre perfecta” porque no existen, todos tenemos limitaciones, por ejemplo, el cansancio que puede ser solo físico, pero se agrava si también es emocional.

Cuando el niño nace, la madre y el hijo están a tal grado unidos emocionalmente, que si la madre está angustiada le pasa esa angustia al hijo sin darse cuenta y ésta puede ser otra causa por la que llore el hijo.

Para evitar que la angustia que el llanto produce se transforme en coraje gritos y maltrato ahí les van técnicas para revertir: Ponerse de pie, apretar las manos y tensar todo el cuerpo lo más posible, soltar, relajarse y repetirlo varias veces algo así como contar hasta 100 con todo el cuerpo, y funciona cuando cambiamos la atención a ponernos rígidos y mantenerlo unos momentos, también podemos pegarle a una almohada por unos minutos, terminas riéndote y ya te relajaste, también funciona con todos los enojos hacer mutis un momento, cantar o gritar a todo pulmón donde nadie nos escuche, dentro del auto, por ejemplo, todo esto sirve para todos los enojos, también funciona respirar profundamente por la nariz llenando el tórax y soltar por la boca lentamente, acostarse y relajar uno por uno cada músculo del cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza.

Lo que es necesario que se comprenda es que el niño no es culpable de lo que nos pasa y hacer cualquier cosa antes que lastimarlo o dañarlo por el resto de su vida porque este primer año de vida es fundamental y definitivo para la formación de su personalidad, así que necesita padres serenos y ecuánimes, sobre todo mami que pasa más tiempo con él y que puede estar más cansada.

