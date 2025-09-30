Cultura

La chalangantín y el tordo

Julieta Montero
Julieta Montero |
30/09/2025 12:02
30/09/2025 12:02

    En mi niñez conocí a la chalangantín y al tordo.

    No los leí en alguna fábula:

    Me tocó verlos camino al pueblo.

    La chalangantín

    en el grueso tronco del jiote

    abrazado a las piedras

    teje con su pico un nido colgante

    raíces, pajas, ramas

    arrullarán en columpio a los polluelos.

    El tordo lo espía

    y cuando la chalangantín pone sus huevos

    y sale en busca de gusanos

    entra

    por un instante roba el nido

    desova

    sale

    vuela

    huye

    nunca regresa

    la chalangantín es amorosa y tierna

    no tiene el alma amarilla o negra

    como sus plumas,

    regresa,

    calienta el nido

    y bien sabe

    que no es madre

    la que pone huevos,

    sino la que incuba,

    cría,

    enseña.

    #Columna Semanal
