Cultura
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Columna

La lluvia cae como música

Julieta Montero
Julieta Montero |
12/05/2026 13:21
12/05/2026 13:21

    La lluvia cae como música

    del cielo anaranjado

    en cortina incolora.

    Mueve al campo

    aroma de mujer en olor a barro,

    girasoles de rostros amarillos,

    Primavera en vereda acuática

    corriendo por la tierra

    entonando la canción de siempre.

    La tarde se pierde

    detrás de los cerros

    que guardan sus secretos,

    susurrados por el viento

    al oído de los árboles.

    La tristeza vive solitaria

    y en silencio ve nacer

    nuevas historias de los que

    se tiraron bajo su sombra

    en el descanso del medio día.

    Quién es árbol y a la vez historia

    cuando una mariposa o colibrí

    se posa sobre sus hojas.

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