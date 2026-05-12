La lluvia cae como música

del cielo anaranjado

en cortina incolora.

Mueve al campo

aroma de mujer en olor a barro,

girasoles de rostros amarillos,

Primavera en vereda acuática

corriendo por la tierra

entonando la canción de siempre.

La tarde se pierde

detrás de los cerros

que guardan sus secretos,

susurrados por el viento

al oído de los árboles.

La tristeza vive solitaria

y en silencio ve nacer

nuevas historias de los que

se tiraron bajo su sombra

en el descanso del medio día.

Quién es árbol y a la vez historia

cuando una mariposa o colibrí

se posa sobre sus hojas.