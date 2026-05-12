La lluvia cae como música
del cielo anaranjado
en cortina incolora.
Mueve al campo
aroma de mujer en olor a barro,
girasoles de rostros amarillos,
Primavera en vereda acuática
corriendo por la tierra
entonando la canción de siempre.
La tarde se pierde
detrás de los cerros
que guardan sus secretos,
susurrados por el viento
al oído de los árboles.
La tristeza vive solitaria
y en silencio ve nacer
nuevas historias de los que
se tiraron bajo su sombra
en el descanso del medio día.
Quién es árbol y a la vez historia
cuando una mariposa o colibrí
se posa sobre sus hojas.