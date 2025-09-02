La lluvia es un arpa

en el espejo del cielo

donde el tiempo se mira

y llora sus recuerdos.

Con gotas continuos

y lenguaje lleno de fisuras

cae con palabras arabescas

Como cabellera en la tierra.

Es la piel de la nube

la que suda su tristeza,

es el cielo que gime el pasado

y con el trueno rompe los ayeres

para dejar paso a lo nuevo.

Los muros parpadean asombrados

con los relámpagos que encienden

los misterios de la naturaleza.

La sombra de una palmera

bailarina de danzón,

se proyecta sobre la fachada.

La fuente deja de ser la estrella,

el tintineo de los espanta espíritus

atraviesan los espacios como en fuga.

Es la lluvia una canción de verano

que suena siempre monótona.