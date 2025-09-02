Cultura
|
Voces despeñándose

La lluvia es un arpa

Julieta Montero
Julieta Montero |
02/09/2025 10:25
02/09/2025 10:25

    La lluvia es un arpa

    en el espejo del cielo

    donde el tiempo se mira

    y llora sus recuerdos.

    Con gotas continuos

    y lenguaje lleno de fisuras

    cae con palabras arabescas

    Como cabellera en la tierra.

    Es la piel de la nube

    la que suda su tristeza,

    es el cielo que gime el pasado

    y con el trueno rompe los ayeres

    para dejar paso a lo nuevo.

    Los muros parpadean asombrados

    con los relámpagos que encienden

    los misterios de la naturaleza.

    La sombra de una palmera

    bailarina de danzón,

    se proyecta sobre la fachada.

    La fuente deja de ser la estrella,

    el tintineo de los espanta espíritus

    atraviesan los espacios como en fuga.

    Es la lluvia una canción de verano

    que suena siempre monótona.

    #Poesía
    Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube