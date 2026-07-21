La mayéutica y la ironía

Rechazando la idea de concebir a la mente como un lugar vacío, en el cual se introducen conocimientos, el método de la mayéutica consiste en ir llevando al alumno por un camino en donde la verdad será encontrada por la reflexión, inducida por el maestro. Esta técnica se convirtió en parte de la teoría platónica de la reminiscencia, según la cual el alma ya conocía la verdad, pero por algún motivo la olvidó.

El término viene de la palabra mayéuticos, usado por los griegos para designar la actividad de las parteras, es decir su asistencia para ayudar a dar a luz, de esta manera, Sócrates, quien fue hijo de una partera, lo utilizó como método de educación, basándose en preguntas y respuestas para lograr un razonamiento, por medio del cual se daba a luz una verdad ya existente en el interior del intelecto.

El término mayéutica se convirtió, de esta manera, en una técnica para asistir a un parto mental, tal como su madre lo hacía en un parto biológico, en el cual el maestro solo era un ayudante en el nacimiento de una idea o de un conocimiento. Finalmente es el mismo alumno quien se convierte en el descubridor de la verdad.

Aun cuando la técnica de la mayéutica fue utilizada por Sócrates, es discutible afirmar que él haya sido su inventor.

Constatado su uso en los escritos de Platón, el filósofo trataba de demostrar, mediante este método, que la verdad no puede ser sintetizada en una opinión o en una percepción. Formulando una serie de preguntas con sus respuestas llegaba a un punto de vista en la cual no era el maestro, sino el alumno, quien directamente proponía la formulación de un conocimiento.

Agudizado por el filósofo, la mayéutica se transforma en ironía, método creado por Sócrates, consistente en un diálogo, por medio del cual se enfrenta un error, con máscara de verdad, para delatar su falsedad.

En síntesis la mayéutica está dirigida a quien cree no poseer conocimiento alguno, considerándose a sí mismo como un ignorante, para demostrarle lo contrario, en cambio la ironía pone en evidencia la ignorancia de quien pretende poseer la verdad, de aquel que cree saberlo todo.

Como método educativo la mayéutica socrática pone al filósofo en el papel de un maestro educador, capaz de alcanzar, para el alumno, la luz del conocimiento, por medio de una dialéctica, en contraste con las enseñanzas de los sofistas, quienes pretendían tener toda la verdad para verterla en educando.

Según la opinión del educador brasileño Paulo Freire, la educación ofrece la posibilidad de un diálogo liberador, entre el yo-tu, que no se agota, pues no se trata de imponer una verdad, sino de alcanzar, por un acto pensante, la capacidad de trascendencia y de creación.

En el método de la mayéutica el alumno es invitado a un diálogo conducido, por medio del cual se puede alcanzar, de manera conjunta, la luz de la verdad.