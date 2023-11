Sigo con el tema no solo por ser un problema que crece y es tan grave, fastidia la vida para siempre de muchas personas pero sobre todo de niños, en el país no hay estudios sobre el tema con trabajo ni estadísticas pero por algo desaparecen muchos chiquitos y muchas jóvenes.

No solo no hay estudios, es que no solo no se persigue al delincuente sino se le protege, mientras muchos padres viven en la inconsciencia como si no existiera además de facilitarles el trabajo a los delincuentes, y se los facilitan subiendo fotos de sus hijos a redes sociales, donde a estos delincuentes no les toma más que minutos ubicar la escuela, su domicilio, el lugar donde practican deporte, o clases de lo que sea, es decir ¿no caerán en cuenta de su responsabilidad hasta que les toque?

Porque a los niños no se les deja en casa del vecino, ni del tío, ni con el amigo, ni con la nueva pareja, ni siquiera con el abuelo, no se le deja solo en el coche aunque regreses enseguida. A los niños no se les abren cuentas de redes, menos se les toman fotos sensuales, ni se les viste de una manera sensual provocativa “se ve tan linda de viquincito” o se les pone a bailar y perrear reggaetón. Cuantos segundos creen que tome a quienes viven de la pornografía, los adictos, en llevarlas a sus páginas.

Debemos tener claro que los padres son los primeros responsables de la seguridad de los hijos, no pueden ser parte del problema, y lo son si no tienen puesta su atención en sus hijos. Los hijos de estas últimas generaciones no son los más mimados porque se les den muchos juguetes, estos son los hijos que han pasado menos tiempo con sus padres sintiendo su atención y su amor, desde muy pequeñitos se van a guarderías, luego la escuela y las clases extras de lo que sea, habría que ponerse a reflexionar cuánto tiempo se pasa con ellos jugando y educando con lo que va saliendo para lo que es necesario estar y hacerlo con atención.

Estamos bombardeados de pornografía, que ya no se le nota ni escandaliza, y nos ponen como obras de arte algo claramente pornográfico y así con las canciones, las películas, las novelas, todo está impregnado. Y los padres deben resguardar primero la inocencia y su integridad física, emocional, y su capacidad de ser felices el resto de sus vidas de sus hijos.

Como no se de investigaciones en México me remito al psicoterapeuta húngaro Peter Szil y su trabajo en España de muchos años junto con otros colegas el trabajo es reducirlo y que se entienda, y dice:

La pornografía contribuye muy negativamente en la construcción de la masculinidad porque fomenta una sexualidad malsana e irresponsable y unas relaciones desiguales y basadas en la violencia, a la inversa de lo que se nos quiere hacer creer, la pornografía no ayuda a la autorrealización de los hombres ni supone una educación sexual saludable, sino que se trata de una forma de violencia contra las mujeres. Además promueve la prostitución, un ámbito a través del cual los hombres pueden hacer realidad sus fantasías e ideales de sexualidad que la pornografía promociona, es decir que tienen una conexión directa.

Tienen bien confirmado que lo que es humillante para una parte de la relación no puede ser de provecho para la otra parte tampoco, la pornografía no hace menos daño a los hombres que a las mujeres y este daño se puede resumir en los siguientes puntos:

1.- la pornografía separa la sexualidad de los hombres tanto de los sentimientos propios como de las relaciones cotidianas de esta manera contribuye a la disociación como rasgo dominante de su modo de vivir lo masculino.

2.-la pornografía contrarresta la igualdad y el acercamiento entre los hombres y las mujeres.

3.-la pornografía fomenta la irresponsabilidad reproductiva de los hombres ,

4.-la pornografía fomenta la aceptación e incluso el uso de la violencia en las relaciones entre los sexos.

5.- la pornografía es el marketing de la prostitución y es el negocio más lucrativo de todos por algo no solo no se le persigue además de estar involucrados muchos poderosos y aquí y allá quien se deje primero pasa a ser legal junto con la pedofilia que es una rama del mismo árbol.

Lo curioso es que en Suecia país pionero en la legislación sobre la pornografía y que la mayoría de los personajes públicos que en los 60 impulsaban la liberación de la pornografía en los años 80 tomaron posturas radicalmente opuestas, asumiendo que la pornografía no llevaba a la esperada autorrealización de los hombres solitarios sino a las formas mas repugnantes de odio y la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo en muchos países siguen prevaleciendo los mitos falsos que en su país de origen fueron desechados hace décadas. Esta confusión es muy conveniente para los intereses económicos que mueve una de las industrias más rentables de nuestra “civilización” sino que está también alimentada por la aceptación ingenua e ignorante de la prensa y las personas que se consideran progresistas partidarios tanto de la libertad sexual como de la igualdad de géneros y la agenda de la ONU.