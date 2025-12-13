La socialización en la adultez

La importancia de socializar en el ser humano, recordemos que somos seres bio, psico sociales, y socializar en la etapa de adulto mayor es fundamental para su bienestar integral. A medida que las personas envejecen pueden experimentar cambios importantes en su entorno social, el adulto atraviesa por varios ciclos como la jubilación, pérdidas de seres queridos o problemas de salud, que pueden llevar al aislamiento si no se abordan adecuadamente.

Es importante Integrarse a nuevos grupos, esto reducirá el riesgo de la aparición de la temible depresión y la ansiedad, ayuda a mantener una autoestima positiva y se desarrolla el sentido de pertenencia, además de estimular la memoria y las habilidades cognitivas al interactuar con otras personas. Las personas mayores que se mantienen socialmente activas suelen tener mejor estado físico.

Se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión, Alzheimer y enfermedades cardiacas. Estimula hábitos saludables, al estar en contacto con otros, es más probable que mantengan una rutina diaria, alimentación adecuada y ejercicio físico.

Favorece la comunicación y el aprendizaje, sociabilizar permite al adulto mayor compartir experiencias y aprender cosas nuevas, mantener conversaciones regulares ayuda a ejercitar el lenguaje y mantener la agilidad mental. Estar rodeado de amigos, familiares o comunidades brinda una red de ayuda emocional, especialmente importante en caso de enfermedad o necesidad.

Los adultos mayores que socializan disminuyen la sensación de soledad, que es uno de los factores de riesgo más importantes en la vejez. La importancia de participar en actividades sociales (clubes, talleres, voluntariados, casa de día) da al adulto mayor un propósito diario, algo que espera con entusiasmo.

La vida social activa se asocia con una mayor satisfacción vital y longevidad. ¿Como podemos fomentar la sociabilización?, promover la participación en actividades comunitarias, incentivar el uso de la tecnología para comunicarse con familiares y amigos, facilitar el acceso a espacios públicos accesibles y seguros. fomentar relaciones intergeneracionales, (nietos, jóvenes, etc), en Mazatlán existe casa MoMa que es un lugar para adultos mayores, que se asiste de lunes a viernes 3 horas al dia, donde se les dará gimnasia cerebral, activación física y terapia ocupacional, en el 2026 se cumplirán 15 años de este proyecto donde cada día se capacitan para seguir dando un servicio integral y de alta calidad.