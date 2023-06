He de confesar que me doy muy poco tiempo para checar redes sociales, tendré Facebook e Instagram, pero la verdad no sigo a nadie, leo en Face lo que llega y hago algunos comentarios, pero no me entretengo mucho, lo mío es el trato personal con la gente, pero en ese poco tiempo, según ciertos estudios han demostrado que es sorprendente como en un parpadear ya le diste unos 45 minutos a estar en redes, y la verdad tengo varias actividades antes de llegar a mi consultorio y mis pacientes no me dejaran mentir, pero me gusta ser puntual.

Pero a veces me sorprende lo que escriben varias personas, no sé si son conscientes de lo que escriben. Ahora que fue día del padre, leí una publicación, “ojalá siempre tengas vida para tus hijos, y que siempre seas un ejemplo para ellos y sigan tus pasos”... Los dos son conocidos míos, y esa persona le dice eso y públicamente, los que lo conocemos sabemos que si es un padre que juega con sus hijos, pero es un irresponsable, mujeriego, o sea infiel comprobado por la misma esposa, inestable tanto económica como emocionalmente, y les desean que sus hijos tomen su ejemplo de vida?????, perdón pero algo grave está pasando, y no solo en la persona que lo escribió , así como este escrito veo varios en ocasiones y eso que no le dedico mucho tiempo las redes sociales .

Existen varias explicaciones al respecto: Aunque es verdad que hay personas a las que no les importa en absoluto caer mal a los demás, ellos son originales, son sinceros, pero, por lo general no es así. A la mayoría de las personas les gusta gustar: gustar y quedar bien a los otros, y llegan a la adulación, que es el acto de alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad.

Por lo general, existen personas que les gusta que se hable bien de ellos. Y de alguna manera, les preocupa la imagen que pueden proyectar al resto del mundo, o por lo menos al mundo que nos rodea, o al ahora llamado ciber espacio. Por eso escriben cosas irreales de otros para quedar bien socialmente, o incluso laboralmente.

Sin ninguna duda, casi todos preferimos caerle bien a los demás que caerles mal, que eso no lo veo mal, pero hay personas que además de querer quedar bien con ellos, tratan de “ayudarlos” en su imagen social, y escriben comentarios fuera de la realidad, sobre todo si se trata de personas cercanas a nosotros, como familiares y amigos.

El problema, es querer quedar bien con absolutamente todo el mundo; cercanos o no tan cercanos. Esto ya no es sano, y puede llegar a convertirse en una obsesión...que a la larga nos pase factura, produciendo en esa persona, un gran estrés.

Es necesario diferenciar entre preferir quedar bien con los otros (cosa que es normal) a que sea una obsesión, y que nos preocupe en exceso la imagen que de nosotros se pueda tener. Porque en este último caso, todo lo que hacemos se puede convertir en lo que quieren los demás que hagamos.

No olvidemos que las redes sociales están creadas para interactuar con personas que quizá están en la otra parte del planeta, nos permiten conectar, crear contenidos, compartirlos y difundirlos. Además, descubrir noticias, temas que nos interesan, nos permiten jugar, divertirnos y mantenernos al día en todo momento.

Las principales ventajas de las redes sociales son: Mejoran las comunicaciones, nuevas formas de entretenimiento, obtener respuestas instantáneas, ayudan a tomar mejores decisiones, acceso a ofertas de empleo, mayor proyección profesional, conocer personas con intereses comunes, entre otros beneficios, pero no son o no debes de usarlas para tus comportamientos insanos, para eso existen los profesionales de la salud en este caso el psicólogo.