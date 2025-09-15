Llega a Mazatlán ‘La razón blindada’, una obra de resistencia y libertad inspirada en presos políticos

El escenario del Teatro Antonio Haas se vestirá de teatro comprometido y profundo con la llegada de la obra “La razón blindada”, que se presentará los días 19, 20 y 21 de septiembre, con entrada libre para el público mazatleco.

La producción está a cargo de la compañía TLAUAS y dirigida por el reconocido dramaturgo Arístides Vargas. Todas las funciones serán a las 19:00 horas.

Con un elenco conformado por Jesús Castaños Chima y Arturo Díaz de Sandy, esta obra ofrece una experiencia escénica poderosa, cargada de simbolismo, humor y crítica social.

La obra llega, luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invitaron a artistas, personas creadoras, compañías y agentes culturales a postularse en la convocatoria Escenarios IMSS-CULTURA 2025-2026, con proyectos escénicos de danza y teatro previamente entrenados para realizar un circuito regional de presentaciones en la Red Teatral del IMSS. Y esta obra es una de las seleccionadas.

Por lo que las funciones se distribuirán, tres funciones en la ciudad de residencia del artista o grupo y tres funciones en una ciudad colindante que forme parte de la región.

Y cómo los artistas son de Culiacán, se ofrecerán 6 funciones en Sinaloa del montaje escénico.Jesús Castaños Chima y Arturo Díaz de Sandy junto con su equipo técnico, brindarán tres funciones en el puerto de Mazatlán y tres funciones en Culiacán.

La obra es profundamente emotiva e intelectual, inspirada en los testimonios reales de presos políticos en la dictadura argentina, especialmente del escritor Pablo Paredes, así como en “El Quijote de la Mancha” y los diálogos platónicos.

“Vamos a Mazatlán a las funciones porque el proyecto salió seleccionado en una convocatoria que lanzaron el IMSS e INBAL del Gobierno Federal a través de esas instituciones con el objetivo de echar a volar y reincorporar de nuevo a la sociedad los escenarios que existen en los Institutos Mexicanos del Seguro Social, los teatros”, explicó Díaz de Sandy.

“En algunos lugares la mayoría, el 95 por ciento de la República están un poco abandonados, y con esta idea hicieron esta propuesta y aplicamos y pues dijeron que sí, que este proyecto era viable para dar tres funciones en Mazatlán y tres en Culiacán; dividieron regiones, nosotros creo que aquí esta parte nos tocó la región 5, y vamos a tener prácticamente cada mes de septiembre a febrero van a tener un espectáculo por teatro, entonces a nosotros nos toca prácticamente abrir, de ahí la invitación para todos”, dijo.

La trama gira en torno a dos prisioneros que, confinados y privados de libertad, escapan a través de la imaginación recreando historias, cuestionando la realidad y reafirmando su humanidad frente a la represión.Desde su estreno, la obra ha sido presentada en más de 20 países y ha recibido múltiples distinciones por su fuerza narrativa y puesta en escena.

Destaca su reconocimiento en festivales internacionales de teatro latinoamericano por su capacidad de abordar con sensibilidad y profundidad temas como la libertad, la memoria y la resistencia.

La dirección de Arístides Vargas, uno de los dramaturgos más influyentes de América Latina, aporta una carga simbólica y estética única, que convierte la obra en un espacio de reflexión colectiva.

Vargas, de origen argentino exiliado en Ecuador, ha dedicado su carrera a explorar las heridas del exilio, la represión y la resiliencia.

La compañía TLAUAS apuesta con esta producción por acercar al público sinaloense una propuesta teatral de alta calidad artística, con un mensaje vigente y necesario en los tiempos actuales.

“Eso nos tiene mucho muy contentos por estar nuevamente en tierras sinaloenses ofreciendo nuestro trabajo y somos culichis, somos, Jesús Castañeda Chima y un servidor, somos de Culiacán, acá estamos ahora mismo y bueno, esta obra la hicimos en julio del 2010 en Quito, Ecuador, allá la montamos con el autor Arístides Vargas, él es argentino y estuvo exiliado muchos años en Ecuador y también su esposa, Charo Francés, española que se vino huyendo del franquismo”, explicó.

“Él hace por los 100 del Quijote, hace 20 años, hace esta obra a expensas de petición exclusiva de Europa, de unas universidades en Europa se le mandan a hacer y bueno, hace esta obra de teatro, esta dramaturgia, basado en la obra del Quijote de Cervantes y contextualizada a los presos políticos de la cárcel de Argentina, la de Rawson, que es como si habláramos de algunas de aqui de alta seguridad. Allí estaba un hermano, preso político, Chicho Vargas y todos los domingos, el día de visitas, entraban a platicar y para platicar ellos tenían que usar códigos porque estaban vigilados y utilizaron esta obra para contexualizar”, dijo.

Los dos únicos personajes que existen en la obra, dice, están encerrados.

“Arístides quita las últimas tres escenas y las reacomoda y entonces habla del muro, de quitar ese muro y habla pues del ahora, con este trompudo, básicamente nuestra obra se reanuda con la actualidad y cada vez se hace más clásica. Y es un poco esto de lo que se trata, obviamente vas entendiendo muchas metáforas de la importancia que tiene el reinventarse cada cierto tiempo uno como ser humano, cada quien hace su propia lectura y su propio enganche emocional con la obra”, dicho.

La invitación está abierta para todo el público. La entrada será libre y las funciones iniciarán puntualmente a las 19:00 horas en el Teatro Antonio Haas, ubicado en el corazón cultural de Mazatlán. Sin duda, una oportunidad imperdible para vivir teatro con conciencia y emoción.