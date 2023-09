En días pasados se celebró el Día de los Abuelos, no me encantan los “días de” además de que esta abuela estaba en un momento raro semanas muy singulares que terminaron felizmente, pero hace mucho no toco este tema, así que aquí van mis reflexiones sobre los abuelos.

Seguro que todos los abuelos se sienten muy felices de poder ayudar a sus hijos en la crianza de los nuevos miembros, la relación de abuelos nietos es una cosa muy singular y merecedora de ser aprovechada, la necesitan tanto los abuelos como los nietos y hay que propiciarla de modo que todos salgan ganando.

Los abuelos reviven, se sienten útiles a su casa regresa el bullicio y animación, los padres sacan provecho de descanso y ocuparse de asuntos o trabajo sin pendientes, y los pequeños también se relajan de las exigencias de sus padres y conocen la historia de su familia sus raíces, como era la vida antes, y que son producto del amor, no de generación espontánea, el principal asunto para los abuelos y nietos es que son apapachados, lo que hace que la relación sea profunda.

Pero también es una relación sobre la que hay que reflexionar para que efectivamente todos ganen, y no termine siendo motivo de disputas, de entrada normalmente son cuatro o ya falta alguno, el hecho es que los padres vienen de dos familias diferentes con tradiciones diferentes, modos de ser diferentes, modos de educar diferentes, de modo que los padres pueden terminar criticando la forma de educar de los suegros y poniendo tención en la relación de ellos.

¿Qué hay que tener en cuenta?

1° La condición de los abuelos si son jóvenes o ya mayores, sus condiciones de vida variarán según el caso, la salud y su vida personal de la que por fin ya pueden disfrutar.

No es lo mismo llegar con los pequeños y solo decir “hola, te los dejo porque tengo un compromiso”, o lo que sea, a preguntar por teléfono estás ocupada u ocupado, mañana podría dejarte a los chicos tengo muchos pendientes. Esto suena respetuoso de la vida y compromisos del abuelo.

2° Si son jóvenes es probable que su estilo de educación sea parecido al de los padres, la reflexión es ¿me gusta cómo me educaron y lo acepto para mis hijos o de plano no me gusta, si son mayores su estilo será muy arcaico y nada útil para los tiempos que vivimos.

3° No es justo dejar la responsabilidad en ellos y no dejar también la autoridad, es decir si está a cargo debe poder corregir sin que luego sea regañado.

4° No abusar a menos que no haya de otra, es decir cuidar a sus nietos por periodos de tal a cual hora es una cosa a dejarles a los nietos todo el día, sin oportunidad de vida propia a la que ya tiene derecho y además a descansar porque los años pesan y nos hacen más lentos y la reacción a situaciones también más lenta.

Pues para evitar situaciones incomodas la única y eficaz herramienta es siempre hablar, así como los padres deben hacerlo para ponerse de acuerdo en que forma y que valores van a educar a sus hijos y cuáles serán las reglas de esa familia, los abuelos deben ser enterados de eso de modo de no dar para atrás a lo que los padres enseñan y han logrado, es siempre tranquilizador saber qué es lo que se espera de uno, cuales son las reglas, también hay que cuidar que esas instrucciones sean aceptadas y seguidas y no motivo de conflicto porque los métodos de enseñanza puedan ser o represivos o muy indulgentes, y no les gusta que les digan cómo hacer lo que se supone saben hacer.

Pongamos por caso a los bebés, antes se les bañaba a una temperatura de 37 °, hoy para mejorar las defensas se hace a 33 o 34°.

Anteriormente eran alimentados con leche de vaca y jugos naturales, actualmente hay fórmulas con todas las vitaminas requeridas, además de muchas maneras de dejar la propia leche materna, antes nos decían que hay que envolver al bebé inmovilizarlo no sé de dónde sacaron eso.

El punto es explicar que en la actualidad las maneras de enseñar y aprender y manejar comportamiento ha sido muy estudiado por los científicos, sabemos mejor cómo manejar rabietas y cómo enseñar a hacer dejando que hagan aunque no quede perfecto, el tema es que se valgan por sí mismos entre más temprano y con reglas para formar su carácter y personalidad.

Antes nos decían que no cargar mucho al bebé porque se embracilaban y nada más querían estar cargados, había que ignorar su llanto ya se calmaría solo, mostrar calidez y amor no era el método.

Entonces los padres deben establecer de inmediato las reglas para todos los que participan en su vida empleadas del hogar y todos los abuelos, deben ser muy claramente formuladas y todos deben cumplirlas.

Los abuelos suelen mimar a los nietos, y está bien pero no quitando las reglas, si una regla es que lave sus platos después de comer, con la abuela debe ser igual o cae en disonancia y no comprende cómo debe comportarse, las personas que tienen papel importante en su vida requieren que haga acosas totalmente deferentes.