Los recuerdos

son los que nos salvan del olvido.

Los grillos rompen el silencio

y el aire corre en sentido diferente

para llevarse la penumbra de las nubes

y encerrarla en el sueño azul del cielo.

La luna se barre

por el filo de la mente

y las agazapadas sombras

con gestos de sorpresa

evaporan el presente momento

para regresar al pasado.

Cincuenta años atrás, otra historia,

sueños despiertos que al levantarnos

nos golpean la cara sin medida

porque somos

como una madeja de brazos de pino

tirada en la nieve .

Tiempo de vela

esperando de nuevo,

un amanecer invernal.