Voces despeñándose

Los recuerdos

Julieta Montero
Julieta Montero
25/11/2025 10:07
25/11/2025 10:07

    Los recuerdos

    son los que nos salvan del olvido.

    Los grillos rompen el silencio

    y el aire corre en sentido diferente

    para llevarse la penumbra de las nubes

    y encerrarla en el sueño azul del cielo.

    La luna se barre

    por el filo de la mente

    y las agazapadas sombras

    con gestos de sorpresa

    evaporan el presente momento

    para regresar al pasado.

    Cincuenta años atrás, otra historia,

    sueños despiertos que al levantarnos

    nos golpean la cara sin medida

    porque somos

    como una madeja de brazos de pino

    tirada en la nieve .

    Tiempo de vela

    esperando de nuevo,

    un amanecer invernal.

    #Poesía
