Madre, tienes arcilla en tus manos

Y con esa arcilla puedes hacer un gran ser humano o una porquería, es una gran labor que cumplir, pero simplemente la mayoría no tiene idea, en el transcurso de 9 meses se estará desarrollando en ti el milagro más maravilloso que existe en el mundo, la formación de un perfecto ser humano, desde la concepción es importante ser deseado, aceptado y amado ya que todo lo que tú sientas influirá en ese ser.

Quienes son madres quisiera se imaginaran siendo un bebé, te encuentras dentro del vientre de tu madre, tibio con necesidades cubiertas, seguro y bien protegido, llega el nacimiento y el cambio es tremendo salir al mundo y empezar a conocer la vida, respirar por ti misma, en una luz cegadora que no conocías, llorar, te bañan, te secan, te visten, todo desconocido, si tienes suerte te ponen en los brazos de tu mami, si no en una cuna, el primer sentimiento de soledad, que se repetirá cada vez que tu madre no esté presente, totalmente indefenso en un mundo que no conoces ni entiendes.

La pregunta ¿Comprendes ahora la magnitud del papel que desempeñas? Qué tan importante es tu presencia en el mundo de tu bebé, con tu piel, tus latidos tan familiares para él, tu pecho que alimenta y le roza su piel, cambiándole el pañal, bañándole, dándole seguridad, hablándole continuamente con suaves, pausadas y tiernas palabras, estando presente en cada momento que te necesite, llenándole de caricias y cubriendo sus necesidades físicas y emocionales.

Pues el primer año de vida es el definitivo para el adecuado desarrollo del ser humano, después del parto, al tener por primera vez al bebé en los brazos, las madres experimentamos muchas sensaciones que pueden ser además de gusto y felicidad, la angustia, incomprensión, impotencia, miedo, cansancio, falta de sueño, exceso de responsabilidad, etcétera. Y ya que nadie nos ha enseñado a manejar estos sentimientos o emociones pensamos que durarán para siempre.

Si esto le sucede a una madre con una familia organizada, con marido, madre, hermanos, ¿qué sentirá una sin compañero, sin apoyo familiar, sin suficientes recursos económicos, o recibiendo en sus brazos a un hijo no planeado?

Esto es normal en madres conscientes de lo que es serlo, buena cantidad no lo es y tiende a dejarlos solos mientras juegan en sus aparatitos o platican en el teléfono o con empleadas que a saber cómo les van a tratar, en guarderías que también es un albur o de plano con los abuelos que con mucho que quieran ayudar tienen su vida y no las capacidades de reacción que los jóvenes padres tienen y si además no se les da la autoridad para corregirlo educarlos o no se les informa cómo están tratando de hacerlo los padres es abusar de ellos y del bebé.

Hay ocasiones en que no hay de otra que salir a trabajar por eso es importante que las leyes del país obliguen a los empleadores dar más tiempo de posparto como en países civilizados, aquí no y ni modo por el momento pero como sea después de trabajo estar el mayor y mejor tiempo con él.

Entonces la idea es transmitirles lo aprendido para bajar esta angustia por la que todas pasamos en mayor o menor grado, cuando yo lo estaba estudiando mi enojo era porque nadie me lo había dicho cuando lo necesitaba en lugar de cuando las hijas ya estaban en la universidad, pero es que tampoco lo sabían porque no nos enseñaban a ser esposos, ni padres, ni había mucha literatura al respecto, hoy hay tanta que no se entera quien no quiere, el problema es saber cuáles son confiables entre tanta oferta.

Desde luego todo esto tiene su comienzo en una pareja que quiere hacer una familia y cómo se preparan, el primer paso es el respeto por uno mismo por el otro, y algunos principios de vida claros y firmes sobre los que nadie pueda pasar, el respeto significa no tocar, no permitir tocar, no adelantar la sexualidad que debe ser la máxima muestra de amor a solo una prueba de amor, eso no es amor sino falta de respeto a uno mismo y al otro.

Además es necesario hablar mucho de diferentes temas importantes para la pareja, qué se espera, cómo se desea esa familia, cuáles son los valores que les van a mover y guiar, cómo se va a organizar desde el trabajo fuera que es remunerado, al trabajo dentro que se realiza entre todos, cómo se manejarán los dineros, quién se encarga de esto quién de aquello, cómo la relación con los parientes especialmente los padres de ambos.

Es decir un plan de vida para lograr la familia que pretenden, en el que habrá cosas que no pueden tolerarse como cualquier clase de violencia, mentiras, desorden o lo que sea más importante para los dos.

Como ven esto solo es el preámbulo antes de entrar en tema, así que ya seguiré si Dios me lo permite.