Magia, misterio y dulces: el clásico de los hermanos Grimm Hanzel y Gretel cobrará vida

Uno de los cuentos clásicos más importantes en la literatura infantil como lo es Hansel y Gretel, estará cobrando vida en el Teatro Ángela Peralta, gracias a una original puesta en escena por parte de la Escuela Municipal de Ballet de Mazatlán, los días 13 y 14 de junio.

Una casa construida por dulces, un profundo bosque lleno de misterio, dos niños con hambre y una bruja con un oscuro secreto, serán los ingredientes principales por disfrutar en esta adaptación del relato de los hermanos Grimm, bajo la dirección de la maestra Zoila Fernández Fernández.

A través de una experiencia visual y sensorial que oscila entre la ternura infantil y los matices sombríos de la fantasía, se narrará esta tradicional historia en la que dos hermanos abandonados en el bosque encuentran una casa de jengibre que oculta algo más que dulzura.

“Este montaje es para grandes y chicos, de una atracción extraordinaria y mágica, porque van a ver reflejada una producción que vale la pena no solo desde el punto de visto técnico y artístico”, comentó Fernández Fernández.

“También desde el punto de vista escénico, la escenografía, vestuarios, utilería, así como medios y efectos especiales sorpresa que vamos a tener dentro del evento” añadió.

Con esta adaptación, Fernández busca ir más allá de una narración tradicional, sino que a través del lenguaje de la danza y toda una producción, el público sea transportado a un universo en donde lo mágico y lo inquietante convergen en un mismo plano.

La instructora compartió que, para esta puesta en escena, contó con la participación del coreógrafo cubano Eduardo Blanco, el cual fue invitado para formar parte de esta adaptación por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

La maestra compartió que esta coreografía ha apostado por una interpretación profunda, en donde se podrá ver la representación de la tentación y el engaño, la magia, buscando reflejar una advertencia disfrazada de caramelo.

A lo largo de la obra, se estarán combinando algunos elementos del ballet clásico con recursos más contemporáneos de esta disciplina, para poder crear una atmosfera envolvente que pueda cautivar tanto a niños como a adultos.

Para Fernández Fernández, esta producción que duró cerca de 3 meses en poder montarse representa una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a la riqueza de los cuentos tradicionales desde una perspectiva artística, con jóvenes bailarines que lo estarán dejando todo en el escenario.

Un reto que desborda emoción

Quienes mostraron una enorme emoción por el estreno de esta puesta en escena, fueron los jóvenes José Francisco, Camila y Esmeralda, quienes le darán vida a Hanzel, Gretel y La Bruja, respectivamente.

Cada uno de los protagonistas de esta adaptación, externó estar entusiasmados por este nuevo reto donde el Teatro Ángela Peralta se volverá suyo para buscar cautivar a los espectadores a través de su interpretación.

“Me siento muy emocionada y agradecida por esta oportunidad que se me ha dado, me siento muy ilusionada y contenta. Ha sido complicado, pero a la vez muy bonito, porque me ha gustado mucho interpretar a Gretel”, dijo Camilia.

Por su parte, José Francisco expresó el reto que ha sido tomar el papel de Hanzel, el cual será su primer protagónico, pero que espera poder dejar una gran interpretación sobre el escenario.

“Lo más difícil fue interpretar, adaptarme al personaje porque es mi primer protagónico. Aunque me siento nervioso, también me siento extasiado por ver tanta producción para nosotros tres y para la escuela de ballet”, expresó José Francisco.

Finalmente, la joven Esmeralda que le dará vida a La Bruja, declaró que le ha costado interpretar a un personaje como éste, que rompe con todos los estándares que exige el ballet clásico.

“Para mí fue un reto grande, porque es el estereotipo del ballet que todo es clásico y bonito, ahora me dieron este papel de bruja, que es todo lo contrario, tengo que estar jorobada, expresar de más y fue un reto bastante grande, pero fue todo esto lo que hizo que me enamorara del papel”, sentenció.

De esta forma, con esta puesta en escena, se busca dar un homenaje a la imaginación a través de una adaptación visual y artística que encantará todos aquellos que buscan propuestas escénicas innovadoras y emotivas.

La invitación a perderse en este bosque y reencontrarse con la magia del arte con la adaptación al ballet de Hanzel y Gretel es para los días 13 y 14 de junio, con funciones a las 20:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

El costo de los boletos será de 350 pesos en orquesta, 300 pesos en primer balcón, 250 pesos en el segundo balcón y 200 pesos en el tercer balcón.