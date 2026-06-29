Magnifica Humanitas (3)

1) Para saber

El desarrollo integral es el nuevo nombre de la paz, señaló el Papa León XIV en su Encíclica “Magnifica humanidad”. Solo así se eliminan las injusticias y se logra una vida más digna. En el primer capítulo, el Papa presenta el papel que tiene la Iglesia en nuestro tiempo y cómo ha ido respondiendo a las diversas problemáticas. Porque cabría pensar que el Evangelio, escrito hace veinte siglos, no tendría qué decir acerca de los problemas de nuestro tiempo, incluso sobre la Inteligencia Artificial. Sin embargo, no es así. El Papa León nos recuerda que “el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta de los pueblos”.

La Iglesia se ha ido encargando de responder a las preguntas de sus contemporáneos a lo largo de los siglos. Últimamente lo ha hecho con la llamada “Doctrina Social de la Iglesia”, que la constituyen las intervenciones que ha tenido el Magisterio de la Iglesia especialmente en las intervenciones del Papa sobre las cuestiones sociales en más de 100 años. Es parte de “su vocación a la escucha, al diálogo y al servicio, dejándose interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy” (n.19).

2) Para pensar

Roman Brandstaetter (1906-1987) fue un escritor, poeta, dramaturgo, periodista y traductor polaco. Nació en el seno de una familia judía religiosa. Era nieto de un rabino y escritor famoso, polaco también, Mordechai, quien le dejó un testamento en que le aconsejaba entre otras cosas: “Lee la Biblia continuamente. Ámala más que a tus padres, más que a mí. No la dejes nunca. Y cuando seas viejo, te convencerás de que todos los libros que hayas leído son solamente comentarios banales a este Libro único”.

Las enseñanzas reveladas por Dios y contenidas en las Sagradas Escrituras y en la Tradición, son custodiadas por la Iglesia, que basándose en ellas, las aplica a las realidades contemporáneas para acercar a los hombres a Dios. Sin modificar la Verdad revelada, sirve de criterio vivo para orientar las decisiones e inspirar caminos de conversión personal y comunitaria. Como dice el Papa León, “la misión que se la ha confiado la lleva a no permanecer distante de los sufrimientos concretos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo” (n. 21). El Evangelio sigue siendo actual porque proporciona los criterios para reconocer lo que humaniza o deshumaniza.

3) Para vivir

Así, la Doctrina social de la Iglesia es un camino para discernir, que “nace del encuentro entre la verdad eterna del Evangelio y las preguntas de la historia” (n. 27). La Iglesia quiere hacer oír su voz pero no para dominar, sino para servir a la comunión, a la unidad de todos en la verdad. Por ello su camino es siempre a través de la caridad unida a la verdad. Una verdad que no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir, afirma el Papa. Esta apertura expresa la catolicidad de la Iglesia que abarca a toda la familia humana. Como nos dice san Pablo: “Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tm 2,4). Por ello, concluye León, “la Palabra, hecha carne, sigue convirtiéndose en diálogo, memoria y profecía” (n. 27).(articulosdog@gmail.com)