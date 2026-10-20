Cultura
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VOCES DESPEÑÁNDOSE

Me entristece Szymborska

Julieta Montero
Julieta Montero |
20/10/2026 20:10
20/10/2026 20:10

    Leo a Wislawa,

    siento que el rostro se endurece,

    la boca se aprieta,

    se hacen agua mis ojos

    cuando levanto la vista

    y diviso, por la ventana

    del segundo piso de casa,

    a mi ciudad desierta

    a las siete de la tarde.

    Calles sangradas,

    manchones de silencios

    que mueren sin despedidas,

    sin dar el último abrazo,

    sin dejar nota de consuelo.

    La esquina que antes

    alumbraba el farol,

    proyecta sombras de soledad,

    sin amantes que se besen,

    sin sueños en el futuro.

    Ausencias de vehículos,

    soldados apostados,

    sopor de miedo.

    Portones con cerrojos,

    rejas con candados

    tratando detener el tiempo

    de la angustiante partida.

    Se me escapa una exhalación

    como paloma de paz

    sin dubitativo mensaje:

    ¿Cuánto tiempo más de violencia,

    cuándo se quedarán mudas las armas?

    Leo a Wislawa, siento que el rostro se endurece, la boca se aprieta, se hacen agua mis ojos cuando levanto la vista y diviso, por la ventana del segundo piso de casa, a mi ciudad desierta a las siete de la tarde.
    #Poesía
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