Me entristece Szymborska

Leo a Wislawa, siento que el rostro se endurece, la boca se aprieta, se hacen agua mis ojos cuando levanto la vista y diviso, por la ventana del segundo piso de casa, a mi ciudad desierta a las siete de la tarde. Calles sangradas, manchones de silencios que mueren sin despedidas, sin dar el último abrazo, sin dejar nota de consuelo. La esquina que antes alumbraba el farol, proyecta sombras de soledad, sin amantes que se besen, sin sueños en el futuro. Ausencias de vehículos, soldados apostados, sopor de miedo. Portones con cerrojos, rejas con candados tratando detener el tiempo de la angustiante partida. Se me escapa una exhalación como paloma de paz sin dubitativo mensaje: ¿Cuánto tiempo más de violencia, cuándo se quedarán mudas las armas?

Leo a Wislawa, siento que el rostro se endurece, la boca se aprieta, se hacen agua mis ojos cuando levanto la vista y diviso, por la ventana del segundo piso de casa, a mi ciudad desierta a las siete de la tarde.