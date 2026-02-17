Cultura
Voces despeñándose

Medio siglo

Julieta Montero
Julieta Montero |
17/02/2026 09:42
17/02/2026 09:42

    Hoy quiero confesarle al viento y que lo diga,

    que eres la almohada

    donde mi corazón duerme,

    que arrebataste la inocencia de mis ojos

    y en locos torbellinos se liaron nuestros cuerpos.

    Hoy quiero declarar

    que medio siglo he sido tuya,

    que mis ojos han mirado este mundo

    con la pupila verde de los tuyos,

    que he sido tu realidad siempre

    aunque te hayan besado vedets antiguas,

    que tu vida de loca juventud

    se apaciguó con la mía.

    Hoy quiero que escuchen

    el ritmo de tu aliento

    a través de mis palabras,

    que la vida nos ha dado demasiadas alegrías,

    que hemos sido el uno para el otro,

    que vencimos al agua hirviendo,

    a botellas estrelladas en los pies,

    a llamadas telefónicas

    y a garrafones de agua fría.

    Hoy quiero confesarle al mundo

    nuestro secreto de besos y pleitos

    pero siempre juntos con respeto.

    Hoy quiero que se sepa esta historia cansada

    que no las hemos repetido

    multitud de veces al oído,

    que el mensaje es claro

    cuando el amor es fuerte.

    Hoy quiero confesarle al viento y que lo diga

    y que lo sepas tu mejor que nadie.

    #Poesía
