Hoy quiero confesarle al viento y que lo diga,

que eres la almohada

donde mi corazón duerme,

que arrebataste la inocencia de mis ojos

y en locos torbellinos se liaron nuestros cuerpos.

Hoy quiero declarar

que medio siglo he sido tuya,

que mis ojos han mirado este mundo

con la pupila verde de los tuyos,

que he sido tu realidad siempre

aunque te hayan besado vedets antiguas,

que tu vida de loca juventud

se apaciguó con la mía.

Hoy quiero que escuchen

el ritmo de tu aliento

a través de mis palabras,

que la vida nos ha dado demasiadas alegrías,

que hemos sido el uno para el otro,

que vencimos al agua hirviendo,

a botellas estrelladas en los pies,

a llamadas telefónicas

y a garrafones de agua fría.

Hoy quiero confesarle al mundo

nuestro secreto de besos y pleitos

pero siempre juntos con respeto.

Hoy quiero que se sepa esta historia cansada

que no las hemos repetido

multitud de veces al oído,

que el mensaje es claro

cuando el amor es fuerte.

Hoy quiero confesarle al viento y que lo diga

y que lo sepas tu mejor que nadie.