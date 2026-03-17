Cultura

Metamorfosis

Julieta Montero
Julieta Montero |
17/03/2026 11:49
17/03/2026 11:49

    Crecí entre el mar y el río

    de un lado me atraían

    las manos del agua dulce

    y del otro caracolas rosadas.

    Cuando mi río subía

    por las calles de mi pueblo

    un canto de sirena

    se escuchaba en el mar,

    y en el fondo de mí

    su mítica melodía.

    Aventuras locas entre rocío y brisa

    salpicaban mis sueños en mi luna de niña bajando del agua, durmiendo en arena

    con flores de sal y vestidos de algas

    nacían en mi cuerpo dos soles pequeños.

    Estallé en el bramido,

    me alcé en el oleaje,

    fui frágil espuma en el torrente del aire.

    De pronto, una mañana

    se apretaron los años

    y mis ojos fueron mariposas vivas

    posando al amor en todas las venas.

    Crucé por el llanto reclamando penas

    y en el rumor del agua extrañé mis años

    trepando a mis ojos los de cuando era niña.

    #Columna Semanal
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