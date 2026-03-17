Metamorfosis

Crecí entre el mar y el río

de un lado me atraían

las manos del agua dulce

y del otro caracolas rosadas.

Cuando mi río subía

por las calles de mi pueblo

un canto de sirena

se escuchaba en el mar,

y en el fondo de mí

su mítica melodía.

Aventuras locas entre rocío y brisa

salpicaban mis sueños en mi luna de niña bajando del agua, durmiendo en arena

con flores de sal y vestidos de algas

nacían en mi cuerpo dos soles pequeños.

Estallé en el bramido,

me alcé en el oleaje,

fui frágil espuma en el torrente del aire.

De pronto, una mañana

se apretaron los años

y mis ojos fueron mariposas vivas

posando al amor en todas las venas.

Crucé por el llanto reclamando penas

y en el rumor del agua extrañé mis años

trepando a mis ojos los de cuando era niña.