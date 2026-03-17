Metamorfosis

Crecí entre el mar y el río
de un lado me atraían
las manos del agua dulce
y del otro caracolas rosadas.
Cuando mi río subía
por las calles de mi pueblo
un canto de sirena
se escuchaba en el mar,
y en el fondo de mí
su mítica melodía.
Aventuras locas entre rocío y brisa
salpicaban mis sueños en mi luna de niña bajando del agua, durmiendo en arena
con flores de sal y vestidos de algas
nacían en mi cuerpo dos soles pequeños.
Estallé en el bramido,
me alcé en el oleaje,
fui frágil espuma en el torrente del aire.
De pronto, una mañana
se apretaron los años
y mis ojos fueron mariposas vivas
posando al amor en todas las venas.
Crucé por el llanto reclamando penas
y en el rumor del agua extrañé mis años
trepando a mis ojos los de cuando era niña.