Cultura
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Columna

Mi poesía es agua

Julieta Montero
Julieta Montero |
21/04/2026 12:57
21/04/2026 12:57

    La poesía

    fluye como el agua.

    El espejo me mira

    y me veo en su mirada,

    el agua tiene nombre de mujer,

    es el comienzo de la vida,

    camino a recorrer

    en el viaje de los días.

    Voy al río Pánuco,

    el de la infancia

    que se improntó en mi mente,

    navego por mi subconsciente,

    me avisa del peligro

    que siempre está al acecho,

    para que tome conciencia.

    Navegar me regenera,

    me encuentro con mi yo,

    el agua es el espejo donde me miro.

    Soy mujer agua,

    fluyó en emociones,

    uso el ritmo y entro en su torrente,

    mi útero crea una realidad en su vasija

    honro a mi ser mujer.

    El agua cuenta mi historia

    sangre de mi tierra,

    germina, llama,

    soy la copa de la baraja,

    pez del mar.

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