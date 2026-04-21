Mi poesía es agua

La poesía

fluye como el agua.

El espejo me mira

y me veo en su mirada,

el agua tiene nombre de mujer,

es el comienzo de la vida,

camino a recorrer

en el viaje de los días.

Voy al río Pánuco,

el de la infancia

que se improntó en mi mente,

navego por mi subconsciente,

me avisa del peligro

que siempre está al acecho,

para que tome conciencia.

Navegar me regenera,

me encuentro con mi yo,

el agua es el espejo donde me miro.

Soy mujer agua,

fluyó en emociones,

uso el ritmo y entro en su torrente,

mi útero crea una realidad en su vasija

honro a mi ser mujer.

El agua cuenta mi historia

sangre de mi tierra,

germina, llama,

soy la copa de la baraja,

pez del mar.