1) Para saber

"La verdadera autoridad no consiste en mandar, sino en servir; porque quien gobierna sin humildad, pronto pierde la legitimidad de su poder” (Mahatmaa Gandhi). Después de reflexionar sobre la Iglesia como Pueblo de Dios, ahora el Papa León XIV lo hizo sobre su dimensión jerárquica. Podría parecer que como cualquier organización humana, la requiere para su gobierno, sin embargo, como señala el Concilio en Lumen Gentium, la estructura jerárquica de la Iglesia no es una construcción humana para su organización interna, sino que es una institución divina que tiene como fin perpetuar hasta el final de los tiempos la misión que Cristo dio a los apóstoles. Por ello, a diferencia de cualquier institución, la jerarquía está para servir: a la unidad, a la misión y a la santificación de todos sus miembros.

2) Para pensar

Dentro de la jerarquía, el Papa León XIV tiene la máxima autoridad, pero es más que ello, es un padre. Así lo mostró al contestar en una emotiva carta cargada de ternura, comprensión y valiosas orientaciones, a un joven de 18 años que le expresó su incertidumbre ahora que está a punto de comenzar en la universidad. El joven italiano Pietro decidió escribirle al papa León sobre su miedo al futuro y de sentirse inseguro al no saber cuál es el camino que Dios desea para él. Además, le compartió su sueño de “construir y realizar el proyecto de una familia unida en el amor de Cristo”.

El Papa León le contestó y felicitó por no conformarse, por tomarse en serio su propia vida. Le recordó que es amado por Jesús de manera personal y tal cómo es, incluso con sus sueños, preguntas y miedos: “Este amor te precede y te acompañará siempre; no depende de las decisiones que tomes ni de los caminos que recorras... No tengas prisa por comprenderlo todo de inmediato. El tiempo es un maestro paciente y cura las heridas”, le aseguró.

Le aconsejó la oración diaria para escuchar la Palabra de Dios, acercarse a los sacramentos y conversar con personas con sabiduría que le ayuden a saber qué vínculos debe custodiar; que conserve su sueño de formar una familia fundada en el amor de Cristo, pues es un don precioso que el mismo Señor encendió en su corazón”, le indicó el Pontífice.

Terminó por decirle que pediría para él la gracia de la paz interior, de confianza y de una mirada clara sobre su vida: “Te encomiendo a María, que de joven aprendió a confiar a pesar de haber guardado en su corazón preguntas más grandes que ella”, concluyó el Papa.

3) Para vivir

La Iglesia fue fundada por el mismo Cristo de modo jerárquico sobre los apóstoles. Fueron llamados a custodiar fielmente las enseñanzas del Maestro y seguir santificando, guiando e instruyendo a través de sus sucesores.

Quienes son ordenados: obispos, presbíteros y diáconos, reciben encargos para servir al Pueblo de Dios en vistas a su salvación. Pidió el Papa a Dios que sean pastores dispuestos a dar la vida por la grey a ellos confiada; que sean ardientes en la caridad, disponibles en la misión y valientes en el anuncio del Evangelio. (articulosdog@gmail.com)