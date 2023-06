El término mitología, según el origen etimológico de la palabra en el idioma griego, procedente de las palabras mytos y logos, significa un discurso expresado en hechos ocurridos, pues el significado, de la primera es una palabra, originada en la acción y el de la segunda consiste en la concepción de expresar las ideas.

Generalmente a la mitología es muy común referirla como el origen y fundamento de las diversas religiones, para después convertirse en ritos, como un elemento explicativo de la condición humana, de los fenómenos y de las creencias convertidas en tradición. Aunque también es referida continuamente al origen de los pueblos y de las culturas.

Visto desde este enfoque, la mitología es una creación humana, basada en fabulas y ficciones, donde aparecen dioses y semidioses con poderes sobrenaturales, explicando, de esta manera, los fenómenos que escapan de la comprensión de su tiempo.

Teniendo en cuenta el origen de la historia, la cual nace desde tradiciones trasmitidas de manera oral, cuando aún no existía la escritura, es comprensible la deformación de los hechos, al irse trasmitiendo de unos a otros, pero esto no se debe de interpretar como si no hubiera una base fundamentada en hechos reales ocurridos en un tiempo pasado.

En la trasmisión de manera oral y también en la manera escrita, siempre es posible, en algunos casos, las deformaciones de algunos hechos, según la versión de quien los narra, encontrando contrastes de una versión a otra, según el carácter expresivo de quien los presenta.

Siguiendo este criterio, es muy importante no prejuzgar los hechos, tachándolos de manera simplista como producto de fabulas inventadas.

Ciertamente es necesario un espíritu crítico para penetrar en el contenido, para penetrar en el contenido de las tradiciones, pero sin caer en un escepticismo, negando los hechos, de una manera simplista, tachándolos de invenciones de culturas de un nivel primitivo.

Generalmente, el mito parte de una tradición que cuenta orígenes históricos reales, que fueron deformados en algunos aspectos, para exaltar el fervor patrio hablando de héroes o también de fenómenos que en su tiempo existieron, pero superaron la comprensión de quienes estaban ahí.

La guerra de Troya, el diluvio universal, la tragedia de la Atlántida, el Minotauro de Creta o el paso del Mar Rojo, fueron considerados como ficciones dela imaginación, pero con el avance de la investigación humana, con un espíritu más crítico e inquisitivo ha logrado distinguir la verdad de los hechos reales de la ficción en ellos encontrada.

Los mitos nos comunican con una época ancestral, explicaciones de hechos ocurridos que, por quienes estaban ahí, fueron interpretados con las herramientas de su tiempo, toca ahora, con los instrumentos de la actualidad, buscar una comprensión de estos hechos.