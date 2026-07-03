‘Ni venganza ni perdón’: Julio Scherer Ibarra

El de Julio Scherer Ibarra es el testimonio de alguien que decide contar lo que nadie ha hecho y que contradice la imagen pública que López Obrador ha construido sobre sí mismo con gran habilidad y éxito, pero que está muy lejos de la realidad.

El libro “Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder” (Editorial Planeta, México, 2026), recoge las entrevistas que el periodista Jorge Fernández Menéndez le hace a Julio Scherer Ibarra. Lo firman los dos. Es una conversación, bien estructurada y con temas acordados a ser tratados, y al mismo tiempo tiene un tono abierto y franco, y esta resulta original y novedosa, porque Scherer Ibarra tiene información como muy pocos del círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador, que es el centro de esta plática. En las primeras páginas, Scherer Ibarra da cuenta de la relación cercana que existía entre su padre, el periodista Julio Scherer García, y López Obrador y su esposa, Rocío Beltrán Medina, con la que estuvo casado 24 años. Es a través de esa relación que también construye su cercanía, y de estrecha colaboración con él. Scherer Ibarra reconoce a López Obrador como a un gran líder social y un político especialmente dotado, con una habilidad extraordinaria para relacionarse con el “pueblo”, y al tiempo da cuenta de su manera de ser como político y persona sobre lo que poco o nada se conoce de manera pública. Es una plática que da cuenta de 30 años de una relación de amistad, cercanía y colaboración, que luego termina en la distancia. Por años fue uno de los integrantes del círculo más cercano e íntimo de López Obrador, y en esta conversación da cuenta de su vida personal, familiar, de líder social, de líder político, de funcionario público, de candidato, de constructor de un movimiento social que termina en el reconocimiento oficial de Morena, para desde ahí ganar la Presidencia de la República. Describe de manera precisa y puntual los tres primeros años de López Obrador, como Presidente, tiempo que él se desempeña como titular de la Consejería Jurídica, y goza de enorme poder dentro del gabinete, que lo convierte en uno de los hombres más influyentes del gobierno.

Un hombre que no confía en nadie más que en sí mismo