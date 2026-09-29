Como árboles en otoño que empiezan a tirar las hojas, alfombras ocres del tiempo, crujen bajo los pies descalzos desraizándo sus recuerdos a flor de piel con el viento.

Duelen tu pena y la mía que se juntan en la desvelada noche sin mira más lo alto de las estrellas.

La vida se está fugando y es ladrona que quita de la rosa y el lirio su fragancia.

Me duele tu pena y es mía y así, nos la va dejando entre los cuerpos minados de enfermedad y cansancio.

Me duele tu pena y más honda se vuelve también la mía.