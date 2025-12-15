Participar es amar

1) Para saber

“El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos” (Michael Jordan). Lo sabía por experiencia, pues Jordan tenía muchísimo talento: fue considerado por seis veces el jugador más valioso, pero no se adjudicó haber ganado seis campeonatos con los Chicago Bulls. Jordan tiene el récord de ser el jugador que ha anotado más puntos en toda la historia de su equipo. Pero tiene otro récord que no se le da toda su importancia: el de dar asistencias. Jordan es el líder con más de 5000, en la historia de los Toros. Una asistencia en el basquetbol es un pase que se da y resulta una canasta. Con ello muestra su compañerismo, prefiriendo dársela a otro compañero, que intentarlo él mismo: eso es trabajar en equipo.

En este Adviento el Papa León XIV nos invita a participar en la realidad, a implicarnos en ella y no dejar que pasen las cosas. Por naturaleza, por voluntad divina, vivimos en sociedad y hemos de participar en ella aportando los talentos que el mismo Señor nos ha otorgado; sin esconderlos o usarlos para uno mismo, sino ponerlos al servicio de los demás, como muestra de amor.

2) Para pensar

En ocasiones implicarnos no tiene riesgos, pero en otros se requiere mucha valentía, llegando incluso al heroísmo. Un ejemplo de esa participación fue el testimonio que dio con su vida Ignacio Echeverría Miralles (1978-2017). Lo recuerdan como muy deportista, le gustaba el squash, el golf o el surf, y era experto en patineta. Fue un joven muy entusiasta que le gustaba hacer amigos, y siempre estaba pendiente de los demás, con una gran fe en Dios, de una moral inquebrantable y con convicciones muy sólidas. No le gustaba la violencia y tenía sus miedos, pero ante una acción injusta no se detenía, siendo más meritoria su acción. A veces había usado su patineta para proteger a una chica en apuros arriesgando su vida. Una vez se lanzó al mar para rescatar a un matrimonio atrapado por las corrientes. Se involucraba.

Aunque nació en España, se trasladó a Londres para trabajar. Un sábado 3 de junio en que iba en bicicleta con unos amigos, vio que un individuo atacaba a una chica a puñaladas. Ignacio dejó rápidamente su bici y se lanzó a ayudar a la agredida con su patineta. Ella era una joven francesa que sobrevivió gracias a la intervención de Ignacio que se interpuso entre ella y el asaltante. Pero éste gritó a sus cómplices y dos de ellos le dieron a Ignacio cuchilladas mortales por la espalda. Tras su muerte recibió numerosos homenajes y reconocimientos. A los pocos días, una amiga llamada Susan Prakash muy dolida fue a dar sus condolencias a la familia. Cuenta que se encontró con un grupo de personas que estaba “radiante de amor y orgullo por este hombre y pensé: ’Aquí hay un hombre que ha vivido bien, ha amado bien y ha recibido también mucho amor’ y entonces, me sentí en paz”.

3) Para vivir

Como peregrinos de esperanza, dice el Papa León XIV, los cristianos estamos llamados a implicarnos en el mundo, “buscando a Dios con nuestra mente, nuestro corazón y nuestras obras, y reconociendo su presencia en los diferentes acontecimientos de la vida cotidiana”. Que sepamos descubrirlo para darle nuestra respuesta de amor. (articulosdog@gmail.com)