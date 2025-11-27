Participará el tenor sinaloense Jorge Echegaray en el concierto ‘Gracias a la Vida’ en Medellín

La ciudad de Medellín será escenario de un encuentro cultural sin precedentes con la presentación de Gracias a la Vida, un concierto que busca estrechar los lazos musicales entre México y Colombia.

El evento, organizado por la Fundación Universitaria, Alica, Plane Bar, RBM, la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y Benestie Sostenibilidad, se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre de 2025, en la emblemática Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes de Medellín.

Con acceso gratuito mediante registro previo, este recital reunirá en un mismo escenario a figuras destacadas de la música mexicana y colombiana, en un gesto de intercambio cultural que fortalece los vínculos entre ambas naciones.

El concierto será liderado por el reconocido pianista mexicano Salvatore, acompañado por un elenco de músicos invitados entre los que destacan el mazatleco Jorge Ecehagaray, Natael Bañuelos, Ismael Nuño, Stela Rosas, Pedro Aguirre y Rafael Camacho.

La velada tendrá además una actuación especial del Monumental Mariachi El Quevedeño, que aportará la fuerza y tradición del género mexicano al programa.

Uno de los momentos más esperados de la noche será la participación del tenor mazatleco, quien expresó su entusiasmo por esta oportunidad que marca su primera presentación en Sudamérica.

“Me siento muy contento, llegar a Colombia es un sueño que tenía desde hace tiempo, este concierto lo hemos preparado durante todo el año en Jalisco y Nayarit, y ahora lo llevamos a Medellín con el corazón por delante. Saber que el teatro está sold out nos llena de emoción y compromiso. Es un honor representar a Mazatlán, a Sinaloa y a México en un evento de este nivel”, dijo.

El tenor destacó además la importancia de la invitación por parte del Palacio de Bellas Artes de Medellín y del maestro Salvatore Rodríguez, y reafirmó su deseo de abrir nuevas puertas en América Latina llevando la música mexicana a lo más alto.

La Sala Beethoven, se prepara para recibir a un público que disfrutará de boleros, música tradicional mexicana y un cierre de año lleno de arte, emoción y fraternidad cultural.

Gracias a la Vida promete convertirse en un punto de encuentro para quienes creen en el poder de la música para unir corazones a través de las fronteras.

“Sin duda alguna será una puerta nueva que se abre para mi carrera, para representar a Mazatlán, para representar a México y para llevar la música mexicana a los lugares más importantes de todo lo que es América Latina. Ya tenemos el teatro lleno, el teatro ya es sold out, entonces para mí es todavía una emoción más grande, una responsabilidad aún mayor el poder hacer un buen espectáculo y poder poder hacer que la gente de Colombia se sienta contenta y que pueda disfrutar de nuestro espectáculo para este cierre de año 2025”.

“Es para mí un gran momento, y estoy agradecido con la invitación del maestro Salvador Rodríguez y de todos los encargados en Colombia por esta invitación. La verdad, me siento feliz y pues vamos a darle para representar a Mazatlán y a Sinaloa en todo lo alto”.