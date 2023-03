Querida hija:

Quiero hablarte sobre el perdón, un tema muy importante en la vida. A veces, las personas nos lastiman y nos sentimos enojados, tristes o resentidos. Pero es importante aprender a perdonar, no solo para liberarnos del dolor y el resentimiento, sino también para crecer y convertirnos en mejores personas.

Te contaré un cuento sobre un pequeño ratón llamado Tito. Él siempre estaba enojado porque había sido lastimado en el pasado, pero su amigo le sugirió hablar con un terapeuta para superar su dolor y resentimiento. Tito aprendió que para superar su dolor, primero tenía que expresar sus emociones y luego perdonar.

Pero antes de perdonar, debía reconocer qué aspectos de su persona habían contribuido o facilitado la situación que le había causado dolor. Tito aprendió a transformar estos aspectos para que no vuelvan a ser un obstáculo en su vida.

Tito aprendió 10 recomendaciones muy valiosas de su terapeuta, que quiero compartir contigo:

- Exprime tus emociones: No te guardes tus emociones, siempre es importante expresarlas.

- Aprende a perdonar: Perdonar puede ser difícil, pero es importante para liberarte del resentimiento.

- Sé consciente de tu responsabilidad: A veces, nuestros propios aspectos pueden contribuir a las situaciones que nos lastiman.

- No te culpes: La culpa no te ayuda a crecer, así que no te culpes de las cosas que están fuera de tu control.

- Aprende de tus errores: En lugar de culparte, aprende de tus errores y conviértete en una mejor persona.

- No te rindas: Siempre hay una manera de superar tus obstáculos, así que no te rindas.

- Busca ayuda si la necesitas: A veces, necesitamos ayuda de los demás para superar nuestros problemas.

- Sé amable contigo mismo: Trátate a ti mismo con amabilidad y compasión, como lo harías con un amigo.

- Sé paciente: El crecimiento personal lleva tiempo, así que sé paciente contigo mismo.

- Celebra tus logros: Siempre celebra tus logros, no importa cuán pequeños sean.

Recuerda, hija, que siempre habrá momentos difíciles en la vida, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. No guardes rencor ni resentimiento en tu corazón, aprende a perdonar y a ser una persona mejor cada día. Te quiero mucho.

Con amor,

Papá