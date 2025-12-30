Plegaria de Año Nuevo

Señor:

Te agradezco cada día

que me diste en este año

y para el nuevo te pido

antes que la alegría

la paz en todo mi Estado

y una curiosidad infantil

que me lleve al gran asombro

para conocerte a diario

en las cosas pequeñitas

que colman de bendición

a mi alma muy chiquita.

Quiero ser como el agua

limpia, pura y cristalina

con esa voz de ternura

que despeñe en la montaña

la música más divina.

Quiero ser espejo

donde la luna se peine

y el río lave su pelo

muy temprano en la mañana.

Hazme nueva Señor

que sea otra en la palabra.

¡FELIZ AÑO NUEVO!