Cultura
Columna

Plegaria de Año Nuevo

Julieta Montero
30/12/2025 10:12
    Señor:

    Te agradezco cada día

    que me diste en este año

    y para el nuevo te pido

    antes que la alegría

    la paz en todo mi Estado

    y una curiosidad infantil

    que me lleve al gran asombro

    para conocerte a diario

    en las cosas pequeñitas

    que colman de bendición

    a mi alma muy chiquita.

    Quiero ser como el agua

    limpia, pura y cristalina

    con esa voz de ternura

    que despeñe en la montaña

    la música más divina.

    Quiero ser espejo

    donde la luna se peine

    y el río lave su pelo

    muy temprano en la mañana.

    Hazme nueva Señor

    que sea otra en la palabra.

    ¡FELIZ AÑO NUEVO!

    #Columna Semanal
