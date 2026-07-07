Cultura

Porche-confesionario

Julieta Montero
Julieta Montero |
07/07/2026 10:48
07/07/2026 10:48

    Corazón:

    sentado en el porche

    en la silla verde heredada de tu padre,

    acompañado de Menina tu perrita,

    con el sol en la espalda

    y tu taza de café americano

    ves pasar la vida por la banqueta,

    saludas a las tardes toda la semana

    y por los domingos tu ritual empieza

    con “buenos días” amigables desde la mañana.

    Los vecinos se acercan

    platican de lo que les sucede a diario,

    les lees su destino en sus ojos

    y regalas motivaciones para seguir adelante.

    Te buscan y te cuentan sus pesares

    porque tu sonrisa en la chispa verde de tus ojos

    infunde confianza y simpatía.

    El porche se convierte en un confesionario

    y tú en un experto en recopilar historias

    para luego decírmelas

    como las que me contaba mi abuela

    cuando era niña

    a punto de dormir.

    #Columna Semanal
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