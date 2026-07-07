Porche-confesionario

Corazón:
sentado en el porche
en la silla verde heredada de tu padre,
acompañado de Menina tu perrita,
con el sol en la espalda
y tu taza de café americano
ves pasar la vida por la banqueta,
saludas a las tardes toda la semana
y por los domingos tu ritual empieza
con “buenos días” amigables desde la mañana.
Los vecinos se acercan
platican de lo que les sucede a diario,
les lees su destino en sus ojos
y regalas motivaciones para seguir adelante.
Te buscan y te cuentan sus pesares
porque tu sonrisa en la chispa verde de tus ojos
infunde confianza y simpatía.
El porche se convierte en un confesionario
y tú en un experto en recopilar historias
para luego decírmelas
como las que me contaba mi abuela
cuando era niña
a punto de dormir.