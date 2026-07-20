Recado para cumpleaños

Querido mío,

Te hago inmortal con la palabra,

hasta que comprendas

que cuando tengas que irte

vivirás por siempre en mis poemas.

Por lo pronto

tú sigue como hasta hoy:

toma tu café,

platica con los vecinos,

lee sociales en el periódico,

usa los lentes oscuros

que más te agraden,

haz siesta todos los días

en compañía de “menina”,

baila todos los ritmos,

viaja a donde quieras,

come lo que desees,

riega el jardín

y espera a que la lluvia

llegue sin prisas,

justo en su momento,

a regar la tierra seca

de tu cuerpo.

Y mis ojos que ven o ya no miren

se inunden con esa agua

y hagan en el tiempo

un hielo permanente en el invierno.