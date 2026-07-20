Cultura
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Columna

Recado para cumpleaños

Julieta Montero
Julieta Montero |
20/07/2026 14:25
20/07/2026 14:25

    Querido mío,

    Te hago inmortal con la palabra,

    hasta que comprendas

    que cuando tengas que irte

    vivirás por siempre en mis poemas.

    Por lo pronto

    tú sigue como hasta hoy:

    toma tu café,

    platica con los vecinos,

    lee sociales en el periódico,

    usa los lentes oscuros

    que más te agraden,

    haz siesta todos los días

    en compañía de “menina”,

    baila todos los ritmos,

    viaja a donde quieras,

    come lo que desees,

    riega el jardín

    y espera a que la lluvia

    llegue sin prisas,

    justo en su momento,

    a regar la tierra seca

    de tu cuerpo.

    Y mis ojos que ven o ya no miren

    se inunden con esa agua

    y hagan en el tiempo

    un hielo permanente en el invierno.

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