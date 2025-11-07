Recuerdan al compositor Julián Carrillo, creador del ‘Sonido 13’

“Sonido 13” es la teoría musical microtonal del compositor mexicano Julián Carrillo, quien descubrió que era posible dividir los intervalos de la escala musical tradicional de 12 semitonos para crear una infinidad de sonidos, compartió el director de orquesta Miguel Salmón del Real, en La Casa del Maquío. La conferencia titulada Julián Carrillo: 13 ideas desconocidas del creador del sonido 13, compartió Salmón del Real, se da dentro de la celebración de los 150 años del natalicio del compositor mexicano, potosino Julián Carrillo, nacido en 1875, uno de los creadores de música menos conocidos del país, por lo que en La Casa del Maquío, se le brindó un tributo a través de esta charla, conmemorando de igual forma el 60 aniversario luctuoso de la muerte de este compositor.

El director comparte una breve historia de Julián Carrillo.

“Julián Carrillo es conocido por ser el creador de música conocida como Sonido 13, el cual se caracteriza por ser música a través de fracciones de tonos, hasta ahora, las notas que todos conocemos en el piano, están separadas en medios tonos, Carrillo descubrió que un intervalo de “tono” se podía dividir en hasta 16 partes, lo que ampliaba enormemente la escala de 12 sonidos”, detalló. Salmón del Real detalló que, Carrillo, para poder interpretar estos nuevos sonidos, diseñó y construyó instrumentos microtonales, como más de 15 pianos distintos en semitonos, así como arpas y guitarras. La importancia que deja Carrillo con su legado musical, dijo, fue que él dejó un invento internacional, de México para el mundo, fue un precursor de lo que hoy se conoce como microtonalidad, por lo que a 60 años de su muerte, dejó más de 200 obras musicales, 20 libros escritos, conferencias, casi 30 obras grabadas en Francia, México y otros países.

Usando un pequeño piano, el director muestra como es que se escucha el Sonido 13.

"Su legado, hay que decirlo, no es suficientemente conocido, tampoco es muy accesible para todos, es por eso que en esta conferencia pretender hurgar un poco toda esta obra, y así echar un vistazo, rindiendo un homenaje, un tributo a su trabajo en la música, en el marco de sus 150 años de nacimiento, pero también celebrando los 100 años de haberse presentado el primer concierto donde se tocaron obras con dieciseisavos en tono, es decir, como si habláramos de una dieciseisava parte de un centímetro y así empezar a hacer un sonido”, explicó. Agregó que en lugares como China y La India, se da este tipo de microtonos, sistema que de igual forma puede verse en el arte de las pinturas, observando esto los micromatices que dan vida a un color.

Con la ayuda de la tecnología, el público asistente, pudo apreciar el sonido 13, a través de un pequeño piano que el director usó, moviendo en su computadora a los microtonos deseados, hasta el momento de poder escuchar una obra completa, como la que presentó el maestro Salmón del Real en 2016, con obras de Julián Carrillo en el Teatro Pablo de Villavicencio, junto a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Entre las obras más emblemáticas de este compositor, detalló el conferencista, se encuentra la llamada Preludio a Colón, una obra natural, tomando la imagen de Colón como especie de descubridor, una manera metafórica de decir “estamos descubriendo un nuevo territorio en la música”, convirtiéndose esto en el eje de esta música microtonal, un mundo no explorado. “Otra de sus obras fue el Segundo Concierto para violín y Orquesta, el cual fue el que presentamos aquí en Culiacán, mismo que fue significativo porque yo pude dirigirlo, fue un estreno absoluto en todo el mundo, una primicia que fue bien recibida y aplaudida por el público”.

Julián Carrillo, el coro y músicos en el primer concierto utilizando el Sonido 13.