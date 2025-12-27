Reflexión de fin de año

Ya estamos cerca de terminar 2025, no ha sido fácil este año, hemos estado expuestos a muchos eventos no gratos, sobre todo de los derivados por la inseguridad, por la situación económica, y por todo las pérdidas emocionales que conlleva esta terrible situación, desde perder seguridad, nuestra paz interior, nuestros proyectos a corto y mediano plazo y perder nuestro equilibrio mental, entre otras pérdidas.

Por eso es de suma importancia hacernos unas preguntas claves de nuestra vida interior, que nos llevará a un balance y sobre todo a aterrizarnos en que hicimos, en donde estamos y lo más importante a dónde queremos ir como ser humano. Es de vital importancia tomarnos unos minutos en analizarnos a consciencia y centrarnos en nuestra persona, ya que la mayoría se enfoca en las necesidades de la familia, negocio, o en los amigos y se olvidan de sí mismos.

Haz un alto en tu camino personal para que contestes las siguientes preguntas:

¿Qué he hecho en este año?

¿Qué no hice bien y por qué no lo hice?

¿Qué realmente hice bien?, ¿Qué hice mal y por qué lo hice así?

¿Qué gané? ¿Qué perdí?, ¿Y por qué fue así?

¿Qué logré? ¿Y qué no logré?

¿Qué tengo hoy? ¿Qué me falta, y por qué me falta?

¿Qué me hizo realmente feliz? ¿Qué me hizo infeliz y por qué lo permití?

¿Qué me hizo triunfar?, ¿Qué me hizo fracasar?

¿Qué me hizo amar?, ¿Qué me hizo odiar?

¿Qué me hizo reír?, ¿Qué me hizo llorar?

¿Qué me hizo sentirnos sanos?, ¿Qué me hizo enfermarnos?

¿Qué me hizo comprar?, ¿Qué me hizo vender?

¿Qué me hizo ahorrar?, ¿qué me hizo gastar?

¿Qué me hizo aprender? ¿Qué me alejó de nuestro aprendizaje?

¿Qué nos hizo tomar buenas decisiones?, ¿Qué nos hizo tomar malas decisiones?

¿Qué me hizo alcanzar metas?, ¿Qué me ayudó?, ¿Qué me perjudicó?

¿Quién estuvo conmigo?, ¿Quién no?

¿Quién me ayudó? ¿Y quién no?

¿Quién me dio?, ¿quién me restó?

¿Cuánto tengo y cuánto me falta?

¿Cómo me siento en este momento conmigo mismo?

Estas son algunas preguntas que si lo hacemos honestamente llegaremos a un aprendizaje, y en base a las respuestas podremos retomarnos y tomar medidas para que el siguiente año sea más positivo y enriquecedor, es importante reconocer que los seres humanos debemos cada año ir mejorando como personas, en todos nuestros aspectos.

Nuestra meta deberá ser la paz interior, aprender a convivir sanamente con los que nos rodeamos, ser amorosos con uno mismo y con los demás, concentrarnos en nuestra salud física y mental, respetar, seguir educándonos, aprender a no sufrir, ser feliz, y estabilidad económica.

De ti depende solamente a donde ira tu vida.