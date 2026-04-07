Ronda silenciosa

¿Qué imagen queda grabada
en el espejo de la recámara?
¿quién cierra por última vez la puerta?
La flor amarilla se abre
y la noche tiene insomnio.
Los perros ladran dolor.
El alma desprendida
como ala sin viento,
corre por las calles.
De una banqueta a otra
el silencio clama oración.
Los muertos peregrinan en sombras
mientras la luna deshace en polvo
los sueños de los vivos.
Horrendas esquelas, insensibles pésames,
circulan por las redes como noticias frescas
enrojeciendo al día y oscureciendo la noche
queriendo que pesen menos las sombras.
¿Qué secretos guarda el reloj
cuando se detiene en una hora determinada
dejando en suspenso al tiempo?