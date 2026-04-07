Cultura
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Columna

Ronda silenciosa

Julieta Montero
Julieta Montero |
07/04/2026 10:09
07/04/2026 10:09

    ¿Qué imagen queda grabada

    en el espejo de la recámara?

    ¿quién cierra por última vez la puerta?

    La flor amarilla se abre

    y la noche tiene insomnio.

    Los perros ladran dolor.

    El alma desprendida

    como ala sin viento,

    corre por las calles.

    De una banqueta a otra

    el silencio clama oración.

    Los muertos peregrinan en sombras

    mientras la luna deshace en polvo

    los sueños de los vivos.

    Horrendas esquelas, insensibles pésames,

    circulan por las redes como noticias frescas

    enrojeciendo al día y oscureciendo la noche

    queriendo que pesen menos las sombras.

    ¿Qué secretos guarda el reloj

    cuando se detiene en una hora determinada

    dejando en suspenso al tiempo?

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