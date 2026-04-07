Ronda silenciosa

¿Qué imagen queda grabada

en el espejo de la recámara?

¿quién cierra por última vez la puerta?

La flor amarilla se abre

y la noche tiene insomnio.

Los perros ladran dolor.

El alma desprendida

como ala sin viento,

corre por las calles.

De una banqueta a otra

el silencio clama oración.

Los muertos peregrinan en sombras

mientras la luna deshace en polvo

los sueños de los vivos.

Horrendas esquelas, insensibles pésames,

circulan por las redes como noticias frescas

enrojeciendo al día y oscureciendo la noche

queriendo que pesen menos las sombras.

¿Qué secretos guarda el reloj

cuando se detiene en una hora determinada

dejando en suspenso al tiempo?