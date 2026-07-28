El misterio de la redención realizado por Jesús, el verbo del eterno padre necesita ser completado en su obra, por quien encabeza y encarna el culmen de todo lo creado, la imagen del eterno Creador envuelto en los ropajes de la materialidad; el ser humano.

Siguiendo las palabras del apóstol san Pablo, san Juan Eudes afirma que la iglesia, cuerpo místico de Cristo, al realizar su misión completa la tarea de llevar el ideal de Divino Maestro a su plenitud, realizando la parte que le toca en lo que falta para completar la pasión de Cristo.

Jesús, Dios inmortal adquiere mortalidad en su encarnación y al resucitar recobra su inmortalidad, ahora desde su material humanidad.

Juan Eudes nació en la región de Normandía, Francia el 14 de noviembre del primer año del siglo XV en una población muy pequeña cuyo nombre era Ri-Ome, sus padres fueron Isaac Eudes y Martha Corbin de los quienes heredo una inclinación a la vida de piedad que lo llevo a seguir la vocación al presbiteral, culminando con su ordenación el 20 de diciembre de 1625.

En su inicial apostolado se dedicó a organizar misiones parroquiales, que después se fueron extendiendo a ámbitos cada vez más amplios abarcando tosa su región, para continuar hasta la llamada Isla de Francia, Borgoña y la Gran Bretaña.

Sintiendo una gran preocupación por las jóvenes que se extraviaban a la mala vida se dedicó a su conversión y reintegración, pero al observar que muchas de ellas, por la estigmatización de la sociedad volvían a la vida anterior decidió fundar una orden religiosa, apoyada por Madeleine Lamy y otras tres religiosas que ayudara a en su rehabilitación y si fuera necesario les dieran un hogar donde vivir. Esta fundación religiosa se llamó La orden de Nuestra Señora de la Caridad del Refugio.

Con el apoyo el cardenal Richelieu y varios obispos, fundo la congregación de Jesús y María, conocida como los Eudistas, cuyo objetivo era establecer las reformas del Concilio de Trento destinada a establecer la educación y fomentar la espiritualidad de los sacerdotes.

Influenciado por figuras como Francisco de Sales, Gertrude la Grande y Mechtilde combino sus devociones extendiéndolas en beneficio de toda la iglesia,

San Juan Eudes falleció el 19 de agosto de 1780 en Caen Calvados, Francia y fue canonizado el 31 de mayo de 1925 por el Papa Pio XI.