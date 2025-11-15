Ser feliz es una decisión personal

En el mundo hay de todo, pero: ¿Por qué algunas personas son felices con cualquier cosa y otras a pesar de tenerlo todo: casa, salud, estabilidad económica, pareja, trabajo, ¿no pueden llegar a ser felices?

Es cierto, que existen personas que nacen con una predisposición a la felicidad, que se desarrolla en el entorno de la niñez, sin embargo, durante la vida aprendemos a ser felices o a ser infelices, depende al principio de cómo somos educados y después con nuestra madurez emocional depende solo de nosotros si elegimos ser felices, en este nivel de madurez no debemos de culpar a nadie de nuestra desdicha.

Aprendemos a ser felices o infelices, no sólo a partir de las experiencias que vivimos, sino de la forma en que los adultos cuando somos pequeños, nos enseñan a vivirlas y a vivir cualquier tipo de problemas. Es la etapa de la niñez en donde se puede cimentar una sana personalidad, o en su caso crear traumas o actitudes negativas hacia la vida.

Si nuestros padres o uno de ellos, vive quejándose, fijándose sólo en el aspecto negativo de las situaciones, sintiéndose derrotado o agobiado ante los problemas y dificultades, hablando solo sobre lo desagradable de la vida, es muy probable que nosotros actuemos de la misma manera, y repitamos ese patrón conductual, tarde que temprano.

Si, por el contrario, ellos son personas positivas que siempre ven el lado “bueno” de todo lo que les sucede, resuelven los problemas con entusiasmo, confiando en obtener éxito, disfrutan de la vida, ríen con frecuencia, son personas activas, ven la vida como un gran reto, aprenden de sus errores y lo hacen lecciones de vida, entonces, si aprendimos de ellos, tomaremos la decisión de ser gente positiva, creativa, seguros de nuestros actos, entonces seremos felices.

¿Esto quiere decir que, si actualmente somos infelices, así tenemos que seguir siendo siempre? No. Quiere decir, que, así como aprendimos una actitud, podemos aprender una diferente, que sustituya aquella que nos hace sufrir, que nos lleve a disfrutar lo mucho o poco que tenemos, que seamos seres positivos, orgullosos y contentos de nosotros mismos.

No podemos evitar el dolor, queramos o no, es parte de la vida, aunque no estemos de acuerdo, en algún momento de tu vida pasas o te enfrentas ante situaciones difíciles. Pero podemos enfrentarlo con una actitud adecuada y superarlo, o podemos vivirlo con una actitud inadecuada y aumentar el sufrimiento.

Ser feliz es un estado de bienestar general, basado en sentimientos de paz y armonía interna, autoestima y satisfacción personal, en el que los momentos positivos superan a los negativos y los logros predominan sobre los fracasos y en el que nuestra vida tiene un sentido y un significado.

Esta actitud positiva ante la vida depende de nosotros y si no lo tenemos, trabajando adecuadamente en nuestra persona, lo podemos obtener. Hay personas que piensan solo en los fracasos, les diré que se considera fracaso si no aprendes al menos una lección, del hecho que experimentaste y si aprendes la lección...ya no es fracaso. Y existen personas que su felicidad la basan en tener dinero y si no lo tienen, su felicidad está muy lejos de obtenerla.

Ser felices, es un estado de ánimo producto de una actitud elegida por nosotros. Con mayor o menor consciencia, nosotros elegimos cómo queremos vivir nuestra vida. Por eso podemos elegir, aprender a ser felices. Después de esta lectura está el poder de tu elección, la vida es muy corta, muy breve, y no debemos de darnos el lujo de vivirla con una actitud negativa, pesimista o simplemente como muchos casos “sobreviviendo”.