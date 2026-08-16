¿’Ser más’ o ‘poseer más’?

1) Para saber

«Procura no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valor» (Albert Einstein). A esta idea se refirió el Papa León XIV en su Encíclica Magnífica Humanitas. En el tercer capítulo recuerda que hemos de saber elegir entre dos opciones: la de construir la torre de Babel, donde imperado por el egoísmo se pretende dominar a los demás y se termina por deshumanizarse (Gen 11). O, por otro lado, conducido por el amor, construir el templo para dar gloria a Dios en unión con los demás, simbolizado en la reconstrucción del templo de Jerusalén, relatado en el libro de Nehemías (cf. Ne 2-6). Nos invita a preguntarnos: nosotros, con lo que hacemos, ¿qué estamos construyendo? Si colaboramos en el templo, estaremos custodiando y valorando la magnífica humanidad que nos ha sido brindada como un don. El Papa exhorta a todos, y de manera particular a los fieles laicos, a dejarse interpelar por la realidad, incluida la inteligencia artificial, sin miedos, y de acuerdo con las exigencias del Reino de Dios. Así, entre todos reconstruiremos una sociedad más humana y fraterna.

Cualquier progreso, por sorprendente que sea, ha de ir acompañado de un progreso también en la sociedad y en la moral. Pero para ello, importa mucho que se tenga un conocimiento verdadero de lo que es el hombre, para que no se dirija contra él mismo. Porque se puede crecer, por ejemplo, en la economía y “tener más”, pero sin que la persona sea mejor, “sea más”. Y se “es más” cuando se está en la verdad y se vive el bien.

2) Para pensar

Se cuenta que el emperador Tito tenía un venado predilecto. Lo cuidaba tanto que había dispuesto que diariamente recibiera su alimento en los jardines imperiales, y que después corriera a su antojo por los bosques. Para evitar que cualquiera le hiciera daño al animal, el emperador le colocó al cuello una medalla de oro con esta inscripción: “Noli me tangere. Caesaris sum”: «No me toques. Soy del César».

De modo similar, pero invisible, cada alma humana tiene una análoga inscripción. Cada alma lleva inscrita que es exclusivamente propiedad de Dios.

3) Para vivir

A lo largo de la Encíclica, el Papa sale en defensa de la persona humana, pues se cierne el peligro de dejar que sea una lógica de eficiencia, control o lucro la que tome las decisiones personales y sociales. El peligro de que las nuevas ciencias y profesiones, tales como la nanotecnología, la robótica y la biotecnología, que pueden ser una gran ayuda para el desarrollo humano integral, actúen de modo desfavorable a la persona. Por ello la necesidad de que cuenten con un nuevo marco espiritual, ético y político. Pues ser más poderoso no significa necesariamente ser mejor. Ya lo advertía un escritor del siglo pasado, Romano Guardini: “El hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto”.

De aquí la preocupación del Papa para que no se evalúe al hombre sólo fríamente y por su rendimiento, como lo puede hacer una máquina, sino que se le reconozca el gran valor que tiene al poseer una gran dignidad por el hecho de ser persona e hija de Dios.(articulosdog@gmail.com).