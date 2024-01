Nuestra vida es recomenzar, todos los días por la mañana recomenzamos nuestra vida, y a lo largo del día recomenzamos cuando metemos la pata, cuando no cumplimos con lo que debíamos, el problema es que te des cuenta y recomiences, y recomenzamos porque hay un propósito cuando no hay un propósito se pierde la ilusión, una vida sin propósito no tiene sentido, y nuestro principal propósito seria ser mejor persona, mejorar en esto, quitar aquello.

Nacemos inacabados y poco a poco vamos madurando en cada una de las partes de que nos componemos y así hay que seguir hasta el último de nuestros días, luchado por ser mejor persona, mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo esposa y vale la pena seguir con firmeza hasta conseguir, con disciplina, aquello por lo que trabajamos y nos esforzamos.

Es natural que en una familia en la que todos somos inacabados y todos tenemos defectos, tengamos roces y dificultades en la interacción y convivencia diaria con algunos miembros, por eso mismo es importante saber qué cosas evitar para no complicarlas más. Nuestra obligación como padres es ver que en la familia todos crezcan y maduren empezando por nosotros mismos, y debe haber un plan de acción para llegar a donde queremos llegar, teniendo en cuenta que todos fallamos, entonces lo primero en el plan es tener en cuenta eso, todo fallamos pero no aventamos la toalla al primer fallo, nos levantamos y recomenzamos todas las veces que sea necesario.

Lo que no necesitamos es lanzarnos con metas muy altas sin tener en cuenta el paso a paso, los pequeños logros que ayudan a adquirir los buenos hábitos con los que alcanzaremos las metas, y es en esos pasos donde regularmente caemos y entre todos nos ayudamos a no quedarnos caídos. Nuestro día a día consta de pequeños pasos y pequeños detalles, que suelen terminar pesando más, nuestras luchas son con moscas enfadosas no con leones.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta: Evitar a toda costa las discusiones, que nos hacen caer en confrontación de egos, crea una polémica negativa que no conduce a nada más que a sacar nuestro orgullo y muchas veces lo peor de nosotros, pregúntate ¿qué es lo que las provoca?

Generalmente pequeños detalles descuidados como desorden, impuntualidad, no cumplir con las tareas de la casa, trabajo mal hecho, no cuidar el trabajo de los demás, otras veces es duelo de opiniones o de poderes, la convivencia no funciona entre dos polos opuestos y la realidad no es así negro o blanco son solo opiniones y todos tenemos derecho a tener nuestra opinión pero también a fundarla en realidades, lo que no podemos es obligar a otros a ser y pensar como a mí me parece.

Se reduce a respeto al trabajo de los demás, al tiempo de los demás a las opiniones de los demás, si hay algo que está mal habrá que decirlo pero sin olvidar que lo que está mal es el acto no la persona, a la persona se le perdona porque tiene derecho a que se le perdone y porque no somos quien para hacerla de jueces, pero un acto malo sigue siendo malo, todo esto debemos saberlo todos los miembros de la familia en la medida de su edad y no solo saberlo sino no olvidarlo.

Otra recomendación.

- evitar las críticas sobre todo acompañadas de adjetivos, estar corrigiendo continuamente, señalar cómo se deben hacer las cosas, querer controlar con actitud de mando, desde luego que eso provoca irritación y enfado en los demás, y lleva a una lucha constante por querer influir en los demás y a polémicas y discusiones que no contribuyen al buen ambiente de la familia.

El punto es enseñar desde pequeños y a los grandes que no fueron enseñados, que no es necedad de quien tiene el mando sino por qué deben hacerse las cosas de una determinada manera para no causar daños, además de facilitarle la existencia a los demás, ejemplo cómo se lavan los trastes sin ocupar mucho tiempo, mucha agua y que algunos se puedan romper a causa de que la pila en el escurridor dejo los frágiles abajo, termino tan alta que desafía las leyes de la física, entonces en particular a cada quien le explico: primero se quitan los residuos para no terminar con tarjas azolvadas, se enjuagan en un orden todos los platos todos los vasos, todas las cazuelas, se enjabonan también en orden de manera que al enjuagar queden en el escurridor bien acomodados de manera que quepan todos, no dañen los pesados a los frágiles y sea fácil de guardar.

Si se explican las razones evitamos estar discutiendo y criticando, cuando hay que llamar la atención si algo está mal hay que hacerlo en particular explicando no criticando a la persona y quede claro que lo hecho esta mal por esto o aquello pero no significa que la persona sea ¨un desastre¨ tonta ¨o cualquier otro adjetivo que dañe su autoestima y condicione el amor.

Hay muchos tipos de agresión una es enchinchando continuamente con críticas, sobrenombres despectivos, desestimando su trabajo, su tiempo, su descanso, pero también con silencio, no olvidemos que aunque no hablemos estamos comunicando con gestos y actitudes.