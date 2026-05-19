Cultura
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Columna

Silencio

Julieta Montero
Julieta Montero |
19/05/2026 12:07
19/05/2026 12:07

    El silencio tiene orillas, muy parecidas a las comisuras de tu boca siempre cerrada,

    a los hilvanes de sábanas descoloridas

    sobre una cama tendida en invierno.

    Es sonido constante,

    de olas arrastrándose en la arena

    de la lengua de tu mar desvanecido,

    que no alcanzó a besar un grano de mi arena.

    Mensajes que no necesitan explicación,

    años que cayeron inyectando

    clavos a rajatabla sobre la rutina.

    Silencio que no calla,

    que explota en sus linderos,

    que muerde,

    que entorpece,

    que destroza como huracán

    el hábitat del corazón.

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