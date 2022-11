Solo una cosa a la vez

Estuve buscando una garantía de un electrodoméstico, todo el sábado y domingo, a pesar que no la encontré, y busque y busque en todos los lugares de mi casa, en donde pensé que podría estar dicho documento, cosa que nunca la encontré, aproveche y comencé a tirar varios documentos y cosas ya sin uso, y de alguna manera sirvió para hacer una limpia, claro que también me encontré un montón de objetos, cartas y escritos que, me subían y bajaban emocionalmente, recuerdos gratos y otros no tanto.

Pero dentro de esa tarea también guardé libros que estaban fuera de su lugar y me encontré uno que, inmediatamente me llevo a una conversación que tuve con un joven a principios de la semana, un excelente muchacho, muy educado, con toda la energía de los 25 años, grandes planes, muy inteligente, todo un líder entre sus amigos, pero salió a la plática que a él le gusta mucho el deporte y su profesión, y sus planes es estar al 100% en las dos actividades y ahí tuvimos una discrepancia, le explique mi punto de vista: enfócate en lo que te apasiona solamente, en una sola actividad y se él mejor en esa materia, lo sentí un poco confuso y quedamos que reflexionara y después en la siguiente semana reunirnos y que me platicara a que decisión llego.

Al libro que me refiero es “solo una cosa”, de Gary Keller y Jay Papasan, y en esa platica con Alexis, yo le decía que “no se puede estar al cien” en dos cosas a la vez, no puedes ser profesional en dos actividades al mismo tiempo, podrás ser un excelente profesionista y el deporte ubicarlo a un pasatiempo de fines de semana, o también es válido que se dedique solamente al deporte, y contará con todo mi apoyo, pero eso sí, independientemente de que elija, ser el mejor, ser todo un profesional de cualquiera de las dos actividades y sobre todo escoger la que la actividad que le apasione.

El libro inicia con un proverbio ruso, “el que persigue a dos conejos..... se queda sin ninguno”, y sigue: “¿sabes cuál es el secreto de la vida?

No. ¿Cuál?

Hacer una sola cosa, solo aférrate a una.

Está bien, pero.... ¿Cuál es la cosa?

Eso es lo que te toca averiguar”.

Parece muy sencillo, pero es la clave de éxito de muchísima gente, y se ha convertido para muchos en un secreto para obtener él éxito, simplificar es un concepto muy importante para lograr el éxito, simplificar lo explican los autores es, ignorar todo aquello que podrías hacer y dedicarte a hacer aquello que realmente debes de hacer, consiste en reconocer que no todas las cosas importan igual y en encontrar aquello que más importa. Es vincular estrechamente lo que uno hace con lo que uno desea. Se basa esta teoría en darse cuenta de que obtener resultados extraordinarios viene determinado directamente por cuánto, seamos capaces de reducir el objeto de nuestra atención.

La mejor manera de sacarle el máximo provecho a nuestro trabajo y a nuestra vida es estrechar el foco de atención al máximo. Y curiosamente la mayoría de las personas creen que es lo contrario, creen que para lograr un gran éxito hace falta mucho tiempo y dedicación y que tiene que ser complicado, y se llenan de una gran carga de actividades y tareas y comienzan a crecer una gran cantidad en la lista de los pendientes, porque simplemente no les alcanza las 24 horas del día. Y esto trae como consecuencia que el éxito empieza a parecerles algo inalcanzable y llegan a conformarse con menos. El éxito de verdad llega cuando hacemos bien pocas cosas, la gente se pierde tratando de hacer demasiadas cosas, se pierden tratando de abarcar muchas actividades y al final consiguen muy poco, y abandonan sus sueños y metas, incluso se puede llegar a la frustración.

Tenemos un tiempo y energía limitados, de tal manera que cuando abarcamos mucho no logramos controlarlo todo. Tendríamos que enfocarnos en hacer solo lo importante, para lograr un efecto mayor en lugar de hacer cosas con sus correspondientes efectos secundarios.

Simplificar es una estrategia sencilla dicen los autores, que da frutos extraordinarios y que funcionan. Funciona siempre, en cualquier parte y para cualquier asunto. ¿Por qué?, porque tiene únicamente un objetivo: enfocarte en el punto clave.

Si simplificas al máximo acabarás por centrar tu atención en lo único. Y eso es el objetivo, el punto clave del éxito.