Te busco en el sueño

Me voy en el sueño

hasta las nubes

soñando más y más

aún con mis ojos entreabiertos,

me desprendo de aquí

para vivir en otra realidad,

donde la poesía lo es todo

y en la memoria

la infancia permanece.

Te busco padre

porque de ti nazco,

de tus semillas salieron

los pétalos de mis dedos,

la fragancia de la voz

y el tronco fuerte de la palabra.

Te busco en el horizonte

atrás de los cerros

en la corriente del arroyo,

en el olor a barro mojado

del jardín campestre.

Te busco en el corral de piedra,

por los llanos y montes

que en tu macho cabalgabas.

Recojo la riqueza de mis sueños,

en ellos te abrazo

y te encuentro siempre a oscuras.

A oscuras búscame también padre

y vámonos juntos en el mismo sueño.