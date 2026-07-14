Te busco en el sueño

Me voy en el sueño
hasta las nubes
soñando más y más
aún con mis ojos entreabiertos,
me desprendo de aquí
para vivir en otra realidad,
donde la poesía lo es todo
y en la memoria
la infancia permanece.
Te busco padre
porque de ti nazco,
de tus semillas salieron
los pétalos de mis dedos,
la fragancia de la voz
y el tronco fuerte de la palabra.
Te busco en el horizonte
atrás de los cerros
en la corriente del arroyo,
en el olor a barro mojado
del jardín campestre.
Te busco en el corral de piedra,
por los llanos y montes
que en tu macho cabalgabas.
Recojo la riqueza de mis sueños,
en ellos te abrazo
y te encuentro siempre a oscuras.
A oscuras búscame también padre
y vámonos juntos en el mismo sueño.