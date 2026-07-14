Cultura
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Columna

Te busco en el sueño

Julieta Montero
Julieta Montero |
14/07/2026 12:50
14/07/2026 12:50

    Me voy en el sueño

    hasta las nubes

    soñando más y más

    aún con mis ojos entreabiertos,

    me desprendo de aquí

    para vivir en otra realidad,

    donde la poesía lo es todo

    y en la memoria

    la infancia permanece.

    Te busco padre

    porque de ti nazco,

    de tus semillas salieron

    los pétalos de mis dedos,

    la fragancia de la voz

    y el tronco fuerte de la palabra.

    Te busco en el horizonte

    atrás de los cerros

    en la corriente del arroyo,

    en el olor a barro mojado

    del jardín campestre.

    Te busco en el corral de piedra,

    por los llanos y montes

    que en tu macho cabalgabas.

    Recojo la riqueza de mis sueños,

    en ellos te abrazo

    y te encuentro siempre a oscuras.

    A oscuras búscame también padre

    y vámonos juntos en el mismo sueño.

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