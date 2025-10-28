Tengo que barrer a la tristeza

V
Tengo sueño, mas no puedo dormir con la tristeza
que aviva la indiferencia,
ignorando quién soy,
que fui madre
y me dejan en cero.
La función del sueño debe ser un dulce descanso,
mas no soñar abrazado a un recuerdo
que se dibuja en negras y ocres emociones,
adheridas a la piel que se quema
en la hoguera del olvido.
¿Qué es el olvido?
La ausencia de la existencia,
el no estar hoy, ayer ni mañana,
es el no haber sido,
es el no haber,
es el no,
la nada.
VI
La tristeza se asusta con el paisaje
donde se contempla ella misma
en un espejo de maleficios.
Maledicencias bochornosas que corren
desbocadas como ríos en creciente.
Dibujos socarrones de Tiktoks desprendidos de celos
malparidos de ignorancia y daño mental.
Imponente es el coraje de una nuera
que no era la indicada.
¿Cómo retomar de nuevo el camino
que se perdió en ese bosque hechizado?
Imposible
Imposible.