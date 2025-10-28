Cultura
Tengo que barrer a la tristeza

Julieta Montero
28/10/2025 12:40
    V

    Tengo sueño, mas no puedo dormir con la tristeza

    que aviva la indiferencia,

    ignorando quién soy,

    que fui madre

    y me dejan en cero.

    La función del sueño debe ser un dulce descanso,

    mas no soñar abrazado a un recuerdo

    que se dibuja en negras y ocres emociones,

    adheridas a la piel que se quema

    en la hoguera del olvido.

    ¿Qué es el olvido?

    La ausencia de la existencia,

    el no estar hoy, ayer ni mañana,

    es el no haber sido,

    es el no haber,

    es el no,

    la nada.

    VI

    La tristeza se asusta con el paisaje

    donde se contempla ella misma

    en un espejo de maleficios.

    Maledicencias bochornosas que corren

    desbocadas como ríos en creciente.

    Dibujos socarrones de Tiktoks desprendidos de celos

    malparidos de ignorancia y daño mental.

    Imponente es el coraje de una nuera

    que no era la indicada.

    ¿Cómo retomar de nuevo el camino

    que se perdió en ese bosque hechizado?

    Imposible

    Imposible

    Imposible.

