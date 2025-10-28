Tengo que barrer a la tristeza

V

Tengo sueño, mas no puedo dormir con la tristeza

que aviva la indiferencia,

ignorando quién soy,

que fui madre

y me dejan en cero.

La función del sueño debe ser un dulce descanso,

mas no soñar abrazado a un recuerdo

que se dibuja en negras y ocres emociones,

adheridas a la piel que se quema

en la hoguera del olvido.

¿Qué es el olvido?

La ausencia de la existencia,

el no estar hoy, ayer ni mañana,

es el no haber sido,

es el no haber,

es el no,

la nada.

VI

La tristeza se asusta con el paisaje

donde se contempla ella misma

en un espejo de maleficios.

Maledicencias bochornosas que corren

desbocadas como ríos en creciente.

Dibujos socarrones de Tiktoks desprendidos de celos

malparidos de ignorancia y daño mental.

Imponente es el coraje de una nuera

que no era la indicada.

¿Cómo retomar de nuevo el camino

que se perdió en ese bosque hechizado?

Imposible

Imposible

Imposible.