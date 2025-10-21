Cultura
Tengo que barrer a la tristeza

Julieta Montero
21/10/2025 11:09
    III

    La tristeza tiene el silbido de los grillos en la noche,

    hojarasca seca que retumba

    agudos cantos de cigarra adolorida.

    La tristeza se alumbra con melancólicas luciérnagas

    que despiden en su poca luz las añoranzas

    de los años mozos.

    Ella se esconde detrás de las sombras

    que hacen bulto en las cortinas,

    se agazapa en el recuerdo de niña

    que está jugando siempre a las escondidas.

    En ella se estancan los sueños

    y se trunca la vida.

    Siempre hay un antes y un después.

    IV

    Cuando la noche calla al mar

    porque no soporta más el canto de su tristeza

    la quietud se duerme sobre las dunas

    y el vacío se extiende como pandemia sobre la tierra.

    El rostro de tu rostro es otro

    no cultiva con frescura los ayeres

    en el ceño se fijan símbolos que duelen

    como dos palos que se cruzan perpendiculares.

    Cuando la noche calla hasta al silencio

    el aroma del dolor sale a pasear

    por la orilla de la playa

    esquivando el agua amarga

    que purga con la sal.

