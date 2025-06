Volar en la chispa de una flama

que se consuma en tus labios.

Caer despacio entre tus piernas

y luego trepar hasta tu cúspide

hasta hacerme llorar lava.

No, no, no.

prefiero no te arriesgues a esta edad

por un capricho de la carne

que podría dañar tu frágil salud.

Me conformo con la ternura acariciante

de tus manos,

y tu respiración acompasándose a la mía

en un cálido abrazo.