Trabajo en equipo: psicólogo y psiquiatra

Doctora, Denice Orozco; psicóloga, Ana Mar Osuna: doctora, Gema L. Sánchez y doctor, Carlos Busch

Con el paso del tiempo y haciendo consulta privada por ya muchos años, cada día creo más en el trabajo en equipo y estoy convencido del trabajo clínico multidisciplinario, para involucrar el conocimiento de varias disciplinas, cada una aportando desde su espacio al tema en cuestión, llegando a obtener mejores resultados y en menor tiempo en nuestros pacientes, el objetivo del equipo (psicólogo y psiquiatra) es, ampliar la comprensión y resolución de problemas y el desarrollo cognitivo , así será siempre trabajando en equipo.

Definitivamente, en psicología y psiquiatría, es fundamental poder trabajar de manera conjunta. Compartir las impresiones y discutir sobre la dirección del tratamiento, es la mejor manera de alcanzar la mejoría. Este trabajo conjunto se articula en sesiones clínicas, en donde se supervisa la orientación del tratamiento, tanto por profesionales externos como por parte del propio equipo.

¿Cómo formar un equipo interdisciplinario exitoso?

- Tener una meta fija es el soporte de cualquier proyecto. ...

- Elegir a un buen líder de equipo que sepa lidiar profesional y humanamente con personas de diferentes disciplinas.

- La organización en un equipo interdisciplinario es muy importante.

Actualmente donde se presenta en consulta un gran número de pacientes con: depresión, ansiedad, trastorno del sueño, duelo patológico, un sin número de pérdidas no resueltas y el famoso trastorno post Covid, es necesario hacer sinergia con un buen equipo para sacar adelante a nuestro paciente. En nuestra experiencia clínica nos enseña que no hay dos personas iguales, y por lo tanto, no puede haber dos soluciones iguales al mismo problema. La singularidad de cada paciente es lo que organiza cada intervención y orienta el tratamiento. Y es aquí donde sale el conocimiento y la experiencia del profesional de la salud mental.

Los psiquiatras se hacen cargo de un amplio tipo de trastornos, que pueden ir desde dificultades leves, asociadas a estados emocionales, hasta sus polos más graves, como trastornos psicóticos, trastornos obsesivo compulsivo y fóbico, trastornos del espectro bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión severa y estados de ansiedad generalizada, entre otros.

En algunos de estos casos, la medicación puede ser una alternativa a tener en cuenta, siempre y cuando la clínica del caso, así lo exija. Un experto psicólogo entenderá el uso de la medicación como una ayuda al tratamiento psicológico y no como la solución exclusiva a esta clase de dificultades.

El seguimiento del tratamiento entre psiquiatra y psicólogo es ambulatorio, así el paciente con esta sencilla combinación del equipo de salud mental, permitirá una efectiva combinación con las obligaciones diarias: Estudiar, trabajar, vida familiar y vida social, no puede ser un obstáculo para que el paciente pueda buscar una solución a sus problemas. Es totalmente falso que una persona que consume sus fármacos indicados por el psiquiatra este totalmente sedado.

Este tipo de equipos de salud mental están pensados para aportar una mayor perspectiva en el proceso de trabajo ya que, a pesar de que los miembros pertenezcan a ámbitos laborales distintos, todos ellos trabajan de forma conjunta para resolver un problema concreto en conjunto.

Por ejemplo, el caso de una persona que atraviesa por una depresión mayor, y esta persona, por tanto ha perdido todo deseo de vivir, de modo que la capacidad de reflexión se encuentra bloqueada, lo cual hace impensable cualquier posibilidad de incidir por medio del trabajo psicoterapéutico. En este caso se hace necesaria la acción del psiquiatra; a través del tratamiento farmacológico, a fin de controlar la depresión y devolver al paciente la capacidad de reflexión y llevar a cabo ya la psicoterapia efectiva. Los beneficios de un tratamiento combinado o mixto han sido altamente probados y sus beneficios comprobados, en un elevado número de pacientes por nuestro equipo de especialistas.

Está totalmente demostrado la efectividad de un tratamiento en conjunto, y en términos objetivos, esto se verá reflejado en los resultados con el paciente a corto plazo, incluso si el paciente toma su medicamento según las indicaciones y es disciplinado en sus citas con el psicólogo, el tratamiento será eficaz y por corto tiempo, otra buena ganancia es que el paciente observará el ahorro económico, ya que en poco tiempo será dado de alta tanto por el psiquiatra como por su psicólogo.

Octavio Robledo l.

Psicólogo clínico – Tanatólogo

Tel consultorio 669 982 52 36