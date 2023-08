Ya he escrito anteriormente de los narcisos, pero a petición de varias personas y viendo que este trastorno va en aumento actualmente, que lo observo en consulta con frecuencia, sobre todo por sus víctimas que son sus parejas sentimentales, retomo el tema para que de alguna manera conozcan más a fondo lo que pasa con un narcisista y cuál sería su tratamiento psicológico.

Las personas narcisistas se caracterizan por tener sentimientos de grandeza y por tener una profunda necesidad de sentirse admirados. No suelen tener empatía con las personas y se creen más especiales que el resto del planeta. Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la más mínima crítica.

Desean constantemente ser reconocidos, no suelen identificarse con los sentimientos y emociones de la gente que se rodea, y dentro de ellos algunos no son felices, son sensibles a críticas y pueden presentar problemas en su estado de ánimo y llegar a “tocar” un estado depresivo.

El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista es la terapia de conversación, también llamada psicoterapia. La psicoterapia le puede ayudar con lo siguiente: Aprender a relacionarse mejor con los demás, para que sus relaciones sean más estrechas, agradables y gratificantes.

Comprender el origen de sus emociones y lo que le impulsa a competir, a desconfiar de los demás y a despreciar a otras personas y posiblemente a sí mismo.

El objetivo es ayudarle a aceptar responsabilidades y aprender a hacer lo siguiente: Aceptar y mantener relaciones personales reales y sanas, y trabajar en conjunto con los compañeros de trabajo. Reconocer y aceptar tus capacidades, y debilidades, para poder tolerar las críticas o los fracasos.

Aumentar la capacidad de comprender y controlar los sentimientos. Comprender y aprender cómo manejar las cuestiones relacionadas con la autoestima. Aprender a fijar y aceptar metas que se pueden alcanzar, en lugar de desear otras que no son realistas y metas mas humanitarias.

El trastorno de la personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales, el trabajo, la escuela o los asuntos financieros. En general, las personas con trastorno de la personalidad narcisista pueden sentirse infelices y decepcionadas cuando no les hacen favores especiales o no reciben la admiración que creen merecer. Pueden sentir que sus relaciones interpersonales son conflictivas y poco satisfactorias, y es posible que los demás no disfruten de su compañía.

10 características de los narcisistas:

Sobre la importancia del YO.

Ambición desmedida por el éxito.

Nadie me comprende.

Exigen admiración.

Creen que tienen tratos privilegiados.

A veces se aprovechan de los demás para cumplir sus objetivos.

Importancia excesiva por su apariencia física.

Incapacidad de sentir empatía.

Creen que muchos los envidian.

Arrogancia extrema, a veces lastiman a los demás.

Si observas estos síntomas en tu comportamiento, o en algún ser querido, es necesario la psicoterapia, un narcisista siempre hará daño a los demás y así mismo, y su final será la soledad, si no llega a superar su trastorno.