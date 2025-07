Un trabajo que no defrauda

1) Para saber Se dice que la verdadera generosidad no consiste en dar de lo que sobre, sino en dar lo que se necesita. Al meditar la segunda parte de la parábola del viñador, el Papa León XIV reflexionó sobre la generosidad. Habiendo contratado trabajadores a primera hora de la mañana por un denario, al final del día, contrata a otros prometiéndoles que les pagará lo justo. A la hora de pagar, a los trabajadores que llegaron al amanecer, el amo les paga el denario acordado, que era el coste habitual de una jornada de trabajo. Entonces la parábola nos sorprende, pues el viñador les pagará también un denario a los demás, incluso a los que llegaron a última hora. La parábola vuelve a provocarnos, dice el Papa, y nos hace cuestionar qué es lo justo. Es claro que el viñador representa a Dios mismo: Para Dios es justo que cada uno tenga lo necesario para vivir. Él los ha llamado personalmente, conoce su dignidad y, en función de ella, quiere pagarles. Como muchas parábolas, ésta nos invita a un cambio de perspectiva. Mientras que los trabajadores de la primera hora decepcionados se quejan ante el amo; éste les explica que él es justo, pues los había contratado por un denario, y les cuestiona: ¿por qué no va poder ser generoso con los otros? Los trabajadores no logran ver la belleza del gesto del amo. 2) Para pensar Hablando de generosidad, está la historia del humanitario Sir Nicholas Winton, quien siendo un corredor de bolsa británico de 29 años, al ver las malas condiciones en que vivían o morían los niños en los campos de refugiados decidió ayudarles a riesgo de su vida. Estableció un programa de rescate en la estación de tren de Praga para que los niños escaparan de Checoslovaquia y encontraran refugio en el Reino Unido. Con el apoyo activo de su madre Babette, superó muchos obstáculos burocráticos, recaudó donaciones y encontró familias que dieran acogida a los niños traídos a Inglaterra. Al fin, logró rescatar a 669 niños judíos de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Cincuenta años después, en 1988, Nicholas fue invitado a un programa de televisión y grande fue su sorpresa al encontrarse con los mismos niños ya adultos rindiéndole homenaje. Su historia fue llevada al cine, cuyo título es “One life” (en español “Lazos de vida”). 3) Para vivir La generosidad del viñador que se comporta de manera insólita, nos asombra e interpela, dice el Papa León XIV. Además de salir personalmente a todas horas a buscar trabajadores, no mira el mérito de las horas trabajadas, sino que desea remediar la necesidad de cada uno. Dice el Papa: “Dios quiere dar a todos su Reino, es decir, la vida plena, eterna y feliz. Y así hace Jesús con nosotros: no establece un ranking, sino se dona enteramente a quien le abre su corazón”. Es una parábola que da esperanza: nos muestra que a pesar de nuestros pocos méritos y fragilidad, Dios nos reserva una gran recompensa: una vida plena que es prenda de su Reino. Por ello, nos invita el Papa a no esperar, no procrastinar, sino a responder con entusiasmo al Señor que nos llama a trabajar en su viña y a darle sentido a nuestra vida: “¡No lo pospongas, arremángate, porque el Señor es generoso y no te decepcionará!” (articulosdog@gmail.com)

