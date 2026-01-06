Venimos a escuchar la risa

del silencio marino

a acariciar la luna

a besar los labios de la noche

a jugar con el vaivén del agua

y traer el viento en popa

y en la proa la brisa que se estampa

a ponerles nuevos nombres

a las flores hawaianas

a cantar esta canción en martes

más allá de la piel de la tierra

sobre la cama del océano Pacífico.

Venimos a ver el mar

espejo de sueños viajeros

con ilusiones compartidas con el sol

que se asoma por el horizonte

pícaro y husmeante

para beberse los deseos.

No se puede escoger otro camino

cuando el destino navega

para llegar a puerto seguro.