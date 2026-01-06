Cultura
Julieta Montero
06/01/2026 10:10
    Venimos a escuchar la risa

    del silencio marino

    a acariciar la luna

    a besar los labios de la noche

    a jugar con el vaivén del agua

    y traer el viento en popa

    y en la proa la brisa que se estampa

    a ponerles nuevos nombres

    a las flores hawaianas

    a cantar esta canción en martes

    más allá de la piel de la tierra

    sobre la cama del océano Pacífico.

    Venimos a ver el mar

    espejo de sueños viajeros

    con ilusiones compartidas con el sol

    que se asoma por el horizonte

    pícaro y husmeante

    para beberse los deseos.

    No se puede escoger otro camino

    cuando el destino navega

    para llegar a puerto seguro.

