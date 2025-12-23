Cultura
Villancico de amor al niño

Julieta Montero
23/12/2025 11:32
    En mis manos acuno

    al niño de mi corazón

    pegado a mi cálido pecho

    le ofrezco mi tierno amor.

    Tengo lirios y azucenas

    de tus padres para ti

    oro, mirra e incienso

    desde oriente han de venir.

    Caminé por el sendero

    del adviento y las posadas

    pidiéndote a ti mi niño

    las bendiciones deseadas

    para los que festejamos

    tu nacimiento adorado

    en esta noche tranquila

    de hace 2025 años.

    Brillantes como la estrella

    el aire siembra campanas

    que nos guían a tu portal

    para darte esta noche

    nuestro abrazo fraternal.

    ¡FELIZ NAVIDAD!

