Abre Post Malone la fiesta de la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La gran final de la Copa del Mundo por fín llegó, evento que fue visto y será recordadó por millones de espectádores en todo el mundo, que se dieron cita para disfrutar del partido entre España y Argentina y de todas las sorpresas que presentó en esta gran final.
Un evento que no sólo brilló en el ámbito deportivo, sino también en el del entretemiento, al contar por primera vez en una final de copa del mundo, con la presencia de astros de la música en el show de medio tiempo.
El primero en abrir la fiesta fue el cantante Post Malone, quien acompañado de una gran pirotecnia llena de color, interpretando el tema Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse), junto a Swan Lee.
Nacido como Austin Richard Post el 4 de julio de 1995 en Syracuse (Nueva York), Post Malone creció en Texas, donde comenzó a interesarse por la música desde muy joven. Aprendió a tocar la guitarra inspirado por el videojuego Guitar Hero y sus primeras influencias fueron grupos de rock y metal antes de dar el salto al hip hop.