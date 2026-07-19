Abre Post Malone la fiesta de la ceremonia de clausura del Mundial 2026

La gran final de la Copa del Mundo por fín llegó, evento que fue visto y será recordadó por millones de espectádores en todo el mundo, que se dieron cita para disfrutar del partido entre España y Argentina y de todas las sorpresas que presentó en esta gran final.

Un evento que no sólo brilló en el ámbito deportivo, sino también en el del entretemiento, al contar por primera vez en una final de copa del mundo, con la presencia de astros de la música en el show de medio tiempo.