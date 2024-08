Tal y como lo habían anunciado en sus redes sociales, la llamada “Madre de todas las bandas” Banda El Recodo viajó a Bogotá, Colombia, para tener una presentación especial dentro del Festival ¡Viva México-Colombia!, donde además de poner a bailar y corear al público, fue protagonista de un incómodo incidente que los obligó a bajar del escenario y no completar su presentación.

La rotación del escenario causó que la agrupación no pudiera terminar la canción Te presumo. Además, la banda ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse del público que había acudido a verlos.

Esto, como era de esperar, generó molestia e indignación entre los miembros de El Recodo, pues la situación fue completamente ajena a ellos.

En su cuenta de Instagram, Lizárraga condenó lo ocurrido y dejó claro que la banda no tuvo control sobre la situación. Además, señaló que la decisión de cortar la presentación fue una falta de respeto tanto para el público como para la agrupación.

”No acostumbro a hacer esto, pero lo tengo que hacer porque si nosotros brindamos respeto, merecemos respeto, y el público merece respeto, y por salud mental lo hago. Nuestra presentación iba a ser 50 minutos y estábamos listos, empezamos a tocar y de un de repente, el escenario giratorio empieza a girar a los 30 minutos de nosotros haber empezado.

“Señores organizadores, eso no se hace, eso es una falta de respeto para el público y falta de respeto para nosotros, es una grosería que ni siquiera nos dieron la oportunidad de terminar la canción y despedirnos del público como se merece. Para qué nos dicen algo que a la mera hora no se va a cumplir. Aprovecho para pedir una disculpa en nombre de todos mis compañeros a todo el público que se dio cita, y todo lo que aquí escribí es mi responsabilidad, no la de mis compañeros ”, escribió Poncho Lizárraga.