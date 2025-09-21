‘Batman Azteca’, un choque de imperios

Cuando se anunció la película animada de Batman Azteca, las redes se estallaron. Entre la emoción de ver a un superhéroe global con un giro mexicano y las críticas por posible apropiación cultural, la polémica no se hizo esperar. Para Horacio García-Rojas , el actor mexicano que da voz a esta nueva versión del llamado “Caballero de la Noche”, la discusión es más que bienvenida. En entrevista reveló por qué este proyecto es más que un simple cómic. “Yo creo que lo que castiga... son los sesgos, es la visión unilateral de las cosas”, afirma García-Rojas. Y la solución es sencilla, según él: “es la información, el ponte a leer, carnal, el justo entiende los contextos de los demás”. De esta premisa partimos para entrar en el “Choque de imperios” que enfrentarán a este Batman mesoamericano contra las fuerzas de Cortés para tener el control de Tenochtitlán.

Horacio García-Rojas actor que da voz a Batman Azteca.

Para García-Rojas, ser la voz de Batman es más que un simple papel; es una oportunidad de “ver a México tan vivo”. En un mundo donde Hollywood a menudo le pone “un filtro sepia” a nuestro país, esta película busca mostrar una versión colorida y vibrante. “Vamos a ver las pirámides llenas de color ya mí eso me emociona”, confiesa. El actor también destacó que este proyecto abre la puerta para que los mexicanos vean otra versión de la historia. “Reimaginar nuestra propia historia, nuestra propia ascendencia, nuestros propios orígenes y herencia”. Esta versión resulta una reinvención del héroe que todos conocemos con un escenario distópico en una era distante como hace 500 años, pero los problemas no eran muy diferentes a los que podrían enfrentar a un héroe que defiende a su propia ciudad... sea Gotham o Tenochtitlán.