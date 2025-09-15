Brinda Viva Aerobus un homenaje a Juan Gabriel

La aerolínea mexicana Viva Aerobus presentó oficialmente su nueva aeronave temática en honor a Juan Gabriel, uno de los cantautores más queridos y reconocidos de México. El Airbus 320, con matrícula XA-VDP y bautizado como Juan Gabriel Eterno, rinde homenaje a la voz inmortal y al legado artístico del “Divo de Juárez”. Este avión es el segundo homenaje que la aerolínea realiza en colaboración con Virgin Music Group, después del lanzamiento en septiembre de 2023 de otra aeronave dedicada al intérprete durante la promoción del sencillo póstumo México Es Todo, detalló vanguardia.com

“Traer este álbum a los cielos de las Américas nos demuestra que su música sigue más viva que nunca”, señaló Iván Aguilera, hijo del cantante y albacea de su patrimonio, al referirse al nuevo álbum Eterno, el cual da nombre a la aeronave. El avión luce en su estabilizador vertical (cola) una imagen personalizada del intérprete y, en el fuselaje, una rosa roja, evocando el éxito de 1973 Esta Rosa Roja. Esta aeronave recorrerá tanto rutas nacionales como internacionales, con un estimado de 2 mil vuelos al año. Su primer despegue fue el pasado el 12 de septiembre en la ruta Monterrey – Ciudad Juárez (vuelo VB4140), ciudad emblemática en la historia del artista, reafirmando así la conexión entre la aerolínea y el ícono de la música mexicana.

Jean Gabriel Aguilera, hijo del intérprete estuvo presente.